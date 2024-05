Leader FC Minihof-Liebau triumphiert mit 3:0 über SV Rohrbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:28

Am Samstag in Runde 23 setzte sich der FC Minihof-Liebau souverän mit einem 3:0 Sieg gegen den SV Rohrbrunn durch. Das Spiel, welches zahlreiche Chancen und eine dominante Vorstellung des Heimteams bot, ließ die Fans des FC Minihof-Liebau jubeln. Die Tore von Nikolaus Pilz und Björn Rohrbacher zeichneten den Weg zum Sieg, während der SV Rohrbrunn trotz mutiger Versuche leer ausging.

Ein starker Start und eine Führung zur Halbzeit

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich der FC Minihof-Liebau entschlossen, das Spiel zu dominieren. Ein fast gelungener Treffer von Zach Andi direkt nach dem Anpfiff setzte den Ton für die erste Halbzeit. Der FC Minihof-Liebau erschuf mehrere Chancen, verfehlte aber zunächst das Tor. Der SV Rohrbrunn hielt dagegen und versuchte, mit Kontern und Distanzschüssen Akzente zu setzen, fand jedoch keine Lücke in der Verteidigung des Heimteams. In der 45. Minute brach schließlich Nikolaus Pilz den Bann und erzielte nach einem nicht geklärten Eckball das 1:0 für den FC Minihof-Liebau. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit: Die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel setzte der FC Minihof-Liebau seine dominante Vorstellung fort. Björn Rohrbacher erweiterte in der 51. Minute die Führung nach einer präzisen Flanke von Spilak Zan auf 2:0. Der SV Rohrbrunn kämpfte weiter, konnte jedoch die gut organisierte Verteidigung des FC Minihof-Liebau nicht durchbrechen. Stattdessen nutzte der FC Minihof-Liebau seine Chancen effektiver. In der 82. Minute sorgte Nikolaus Pilz mit einem spektakulären Fernschuss, seinem zweiten Treffer des Tages, für den Endstand von 3:0.

In den letzten Minuten des Spiels hatte der FC Minihof-Liebau weitere Möglichkeiten, das Ergebnis zu verbessern, doch das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0 Sieg für den FC Minihof-Liebau. Dieser Erfolg unterstreicht ihre Stärke und lässt sie optimistisch in die kommenden Begegnungen blicken.

2. Klasse Süd B: Minihof-Liebau : Rohrbrunn - 3:0 (1:0)

82 Nikolaus Pilz 3:0

51 Björn Rohrbacher 2:0

45 Nikolaus Pilz 1:0

