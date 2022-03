Der Mann, der sechsmal traf: Lukas Spirk in Geberlaune

Details Montag, 14. März 2022 08:43

Alle Trainer der Meistergruppe Süd haben unisono den ASV Gemeinde Tobaj als klaren Favoriten genannt. Dass der ASV aber bereits im ersten Spiel so triumphieren und den Gegner aus Zuberbach gleich mit einer 9:1-Packung auf die Heimreise schicken würde, das hätte wohl niemand erwartet. Allen voran war es der Goalgetter Lukas Spirk, der wieder einmal seine Stürmerqualitäten offenbarte und mit sechs Treffern maßgeblich an diesem Schützenfest beteiligt war.

Zuberbach ging mit 1:0 in Führung

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse hatten die Gäste die erste Torchance, die sie auch verwerten konnten und mit 1:0 durch Balint Komoroczi in Führung gingen. Dem folgte ein Lattentreffer, aber das schien die Hausherren mächtig erzürnt zu haben, den nun folgte ein lupenreiner Hattrick von Lukas Spirk, in den Minuten 19, 26 und 32. Damit nicht alle Last auf den Schultern von Spirk liegt, steuerte Alen Herceg den Treffer zum 4:1 in der 39. Minute bei. Maßgeblichen Anteil an den Treffern von Lukas Spirk hatten die Mittelfeldmotoren Alen Herceg, Luka Dragovic und Zoran Lukavecki, die den Goalgetter mit idealen Pässen versorgten und als Assistgeber in Erscheinung traten. Mit der klaren 4:1-Führung wurden die Seiten gewechselt.

Der ASV hatte noch nicht genug

Auch in der zweiten Halbzeit ging das muntere Toreschießen weiter, begonnen hat es mit Horst Szerencsics, der in der 49. Minute auf 5:1 erhöhte. Zehn Minuten später gab es einen Elfmeter, den Lukas Spirk souverän zum 6:1 verwandelte, um eine Minute später mit seinem nächsten Tor auf 7:1 zu erhöhen. Luka Dragovic wollte sich auch am Torreigen beteiligen und erzielte in der 63. Minute das 8:1. Der letzte Treffer der Begegnung blieb wieder Lukas Spirk vorbehalten, in der 88. Minute beendete er mit seinem 6. Treffer das Schützenfest in der Gemeinde Tobaj zum 9:1-Endstand. Zusammenfassung der erzielten Treffer von Lukas Spirk: drei Tore waren das Ergebnis aus einer Kombination, zwei Abstaubertore und ein Elfmeter.

Stimme zum Spiel

Josef Gerencser, Sektionsleiter ASV Gemeinde Tobaj:

„Nach Anfangsschwierigkeiten, wir hatten das erste Tor bekommen und noch dazu einen Lattentreffer, hat die Mannschaft dann optimal ins Spiel gefunden und ihr Spiel aufgezogen. Unsere Mittelfeldspieler haben heute mit Vorlagen Lukas Spirk gefüttert, darum die hohe Trefferausbeute. Es war eine fantastische Stimmung im Stadion, welche von Tor zu Tor immer besser wurde. Der gesamten Mannschaft gebührt für diese Leistung ein Pauschallob.“

Die Besten: Lukas Spirk (ST) Alen Herceg (M), Luka Dragovic (M) und Zoran Lukavecki (M)