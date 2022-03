Szendi schießt Riedlingsdorf zum Sieg bei der SG Redlschlag

Details Montag, 28. März 2022 19:29

Überraschungserfolg für Riedlingsdorf! Riedlingsdorf fügte der SG EFM Redlschlag am Sonntag die erste Saisonniederlage in der Meistergruppe bei und siegte mit 2:1, ein Auswärtssieg in Redlschlag, das hatte es für die Mannen von Riedlingsdorf ewig nicht gegeben.

Auf etwas schwierigem Terrain, welches wohl normal ist zu dieser Jahreszeit, taten sich beide Mannschaften zu Beginn etwas schwer, Redlschlag hatte aber etwas Oberwasser und für diese Mühe konnte man sich kurz vor der Halbzeit auch mit einem Treffer belohnen. Laszlo Varga traf nach einem Eckball zur mehr oder weniger verdienten Führung für die Hausherren. Doch lange durfte man sich nicht freuen, denn Urban Krc konnte einen Konter quasi postwendend abschließen, der Ausgleich im Gegenzug noch vor der Halbzeit! Und dem nicht genug, nach einem Elferfoul im 16er trat Daniel Szendi an und traf mit massiv Selbstvertrauen gar zur Führung!

Gäste erkämpfen den Sieg

In den zweiten 45 Minuten mussten die Redlschlager jetzt kommen, man agierte auch etwas offensiver, doch Riedlingsdorf hilelt ordentlich dagegen und kämpfte bis zur letzten Minute. So reichte es am Ende tatsächlich für den Auswärtserfolg beim Tabellenführer, eine Tatsache, die man vor dem Spiel wohl nicht wirklich auf der Rechnung hatte.

"Es war ein kampfbetontes Spiel, meine Burschen haben wirklich alle Tugenden auf dem Platz gebracht, um hier zu gewinnen. Es ist schon eine Weile her, dass wir in Redlschlag etwas geholt haben", so Riedlingsdorfs Trainer Koller zu Ligaportal.at

Die Besten: Böhm Patrick, Szendi Daniel (beide Riedlingsdorf)

2. Klasse Süd Meistergruppe: SG EFM Redlschlag – Riedlingsdorf, 1:2 (1:2)

46 Daniel Heinz Szendi 1:2

41 Urban Krc 1:1

39 Laszlo Varga 1:0