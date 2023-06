Unterhaltsames Remis zwischen Draßmarkt und Oberpullendorf am Freitag

Details Freitag, 02. Juni 2023 23:33

Am Freitagabend gingen Draßmarkt und Unterpullendorf im Rahmen der 29. Runde in der II. Liga Mitte mit einem 2:2-Unentschieden auseinander. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Die Gäste mit dem Comeback

Das 1:0 in der 17. Minute brachte Jürgen Kornfeld Draßmarkt vermeintlich auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Andreas Krutzler die Führung des Heimteams aus. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Istvan Bagi seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für Oberpullendorf. Zur Pause war Draßmarkt im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In Minute 54 gelang Oberpullendorf der Ausgleich durch Balazs Batizi-Pacsi. Alles sprach für einen Sieg von Draßmarkt, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Oberpullendorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 54 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (74). Draßmarkt befindet sich mit 46 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. In den letzten fünf Partien ließ Draßmarkt zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Oberpullendorf belegt mit 51 Punkten den dritten Tabellenplatz. Zu fünf Siegen hintereinander reichte es für die Gäste zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Oberpullendorf fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Nach Draßmarkt stellt Oberpullendorf mit 71 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Als Nächstes steht für Draßmarkt eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen SV 7023 Z-S-P. Oberpullendorf tritt bereits drei Tage vorher gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – Oberpullendorf, 2:2 (2:1)

54 Balazs Batizi-Pócsi 2:2

45 Istvan Bagi 2:1

43 Andreas Krutzler 2:0

17 Juergen Kornfeld 1:0

