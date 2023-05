Oberloisdorf macht mit Schlusslicht Pöttsching kurzen Prozess

Details Sonntag, 28. Mai 2023 20:26

Pöttsching konnte Oberloisdorf nichts Zählbares abtrotzen und verlor das Spiel am Sonntag im Rahmen der 28. Runde nach einer torreichen Schlussphase mit 0:4. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte ASV Pöttsching mit 3:2 gesiegt.

Am Ende steht ein klarer Heimsieg

SV Oberloisdorf ging durch Erik Nemeth in der 15. Minute in Führung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Lange Zeit hielt der knappe Vorsprung die Hausherren in Front, ehe man das Ergebnis im Abspann deutlich ausfallen ließ: In der 78. Minute erhöhte Alexander Wolfgeher auf 2:0 für Oberloisdorf. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Ionut-Andrei Lazar, der in Minute 82 zur Stelle war. Alin-Alexandru Pop baute den Vorsprung von SV Oberloisdorf in der 89. Minute aus. Letztlich feierte Oberloisdorf gegen Pöttsching nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte SV Oberloisdorf im unteren Mittelfeld. Oberloisdorf bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten.

ASV Pöttsching steht mit 21 Punkten aktuell auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst 29 Treffer markierte Pöttsching – kein Team der II. Liga Mitte ist schlechter. Nun musste sich ASV Pöttsching schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Für Pöttsching sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Samstag trifft Oberloisdorf auf Forchtenstein, Pöttsching spielt tags zuvor gegen Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – ASV Pöttsching, 4:0 (1:0)

89 Alin-Alexandru Pop 4:0

82 Ionut-Andrei Lazar 3:0

78 Alexander Wolfgeher 2:0

15 Erik Nemeth 1:0

