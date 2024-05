Heimsieg: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin bezwingt SC Lockenhaus-Rattersdorf

Spielberichte

Samstag, 11. Mai 2024

In einer packenden Partie der 26. Runde der II. Liga Mitte sicherte sich die SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den SC Lockenhaus-Rattersdorf. Mit Toren von Sebastian Sommer, David Badinsky und einem weiteren Kaisersdorfer Spieler zeigte das Heimteam eine starke Leistung. Die Gäste waren in der Schlussphase in Unterzahl.

Früher Vorsprung und souveräne erste Hälfte

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo, wobei Kaisersdorf/Markt St. Martin bereits in der 17. Minute durch einen Treffer von Sebastian Sommer in Führung ging. Der Torschütze nutzte einen Freistoß optimal aus und brachte sein Team früh im Spiel nach vorn. Kaisersdorf/Markt St. Martin dominierte weiter und erhöhte in der 39. Minute durch David Badinsky auf 2:0. Ein präzise gespielter hoher Ball fand Badinsky, der sich geschickt positionierte und souverän abschloss.

Die Hausherren hatten weitere Chancen, ihre Führung auszubauen, insbesondere in der 23. Minute, als Manuel Wiedenhofer allein auf das Tor zulief, jedoch am gegnerischen Torhüter scheiterte. Auch die Gäste aus Lockenhaus-Rattersdorf hatten ihre Momente, konnten jedoch keinen Treffer landen. Marcel Winkler hatte in der 33. Minute die beste Chance für die Gäste, aber sein Abschluss wurde von einem Verteidiger geblockt.

Zweite Hälfte: Rote Karte und spannende Schlussphase

Nach der Pause setzte Kaisersdorf/Markt St. Martin seine dominante Darbietung fort und erzielte in der 57. Minute das 3:0. Ein Abpraller eines Freistoßes landete vor einem Kaisersdorfer Spieler, der den Ball einfach ins Netz schob. Nur eine Minute später versuchte Lockenhaus-Rattersdorf zu antworten, und Roland Szabo erzielte einen Treffer, der jedoch aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt wurde.

In der 58. Minute gelang es Roland Szabo dann doch, den Anschlusstreffer zum 3:1 zu erzielen, indem er sich geschickt im Strafraum durchsetzte und den Ball ins Tor schob. Die Hoffnungen der Gäste auf eine Aufholjagd wurden jedoch in der 72. Minute gedämpft, als Matthias Beiglböck nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte Lockenhaus-Rattersdorf weiter, konnte jedoch den Abstand nicht mehr verringern.

Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für Kaisersdorf/Markt St. Martin.

II. Liga Mitte: Kaisersdorf/Markt St. Martin : Lockenhaus/Rattersdorf I - 3:1 (2:0)

58 Roland Szabo 3:1

57 Sebastian Sommer 3:0

39 David Badinsky 2:0

17 Sebastian Sommer 1:0

