Der UFC Tadten überraschte mit seiner Heimstärke

II. Liga Nord

Details Mittwoch, 17. Jänner 2024 10:47

Nachdem der UFC Tadten in der letzten Saison nur knapp dem Abstieg entronnen war, hat sich die Truppe von Trainer Clemens Braun in dieser Saison so richtig gemausert. Auf heimischen Rasen wurde der UFC eine Macht, verlor kein einziges Match und konnte 17 Punkte für sich verbuchen. Auf fremden Rasen tut man sich allerdings schwer, nur ein Sieg und ein Remis waren die Ausbeute.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Clemens Braun, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und wie es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge aussieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Braun: „Wir waren sehr zufrieden, wir haben die Punkteanzahl erreicht, die wir eingeplant hatten. Wir wollten auf dem fünften Tabellenplatz die Herbstmeisterschaft abschließen, was uns punktemäßig gelungen ist. Wir hatten im Sommer einen kleinen Umbruch in der Mannschaft gehabt, einige Leistungsträger hatten uns verlassen.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für die Inkonstanz, die Fieberkurve sieht wie eine Achterbahn aus?

Braun: „Das kann man so nicht sagen, wir sind die stärkste Heimmannschaft der Liga, auswärts tun wir uns noch schwer. Aber in manchen Auswärtsspielen, die wir unglücklich wegen fehlender Routine verloren haben, waren wir die bessere Mannschaft.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Braun: „Wir sind ein starkes Kollektiv, in dem kein Spieler besonders herausragt, die Mannschaft ist der Star. Natürlich haben Spieler in einzelnen Begegnungen ausgezeichnet gespielt, aber die hervorzuheben, wäre den anderen Spielern gegenüber unfair.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Braun: „Als Zugang haben wir Mario Wendelin von Parndorf, der konnte aufgrund seiner Ausbildung zum Weinmeister die Trainingsintensität in Parndorf nicht mehr stemmen. Dafür haben wir Rene Horvath, ein talentierter Nachwuchsspieler nach Winden abgegeben. Außerdem haben wir einen Torhüter-Tausch gemacht, Gregor Zeleznik ist für Somogyi Barnabas gekommen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Braun: „Wir beginnen morgen mit dem Mannschaftstraining, das bei dem hart gefrorenen Boden nicht einfach sein wird. Ausweichen können wir in den kleinen Turnsaal der Volksschule. Die Spieler hatten alle einen Home-Trainingsplan bekommen, die Spieler sind motiviert und ehrgeizig, da bin ich mir sicher, dass die viel für ihre Fitness gemacht haben.“

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Braun: „Wenn wir den momentanen Platz behalten könnten, wären wir nicht unzufrieden. Geplant sind 40 Punkte, die zu schaffen, müsste möglich sein.“