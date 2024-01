SK Pama: „Haben unsere Ziele im Herbst erreicht“

II. Liga Nord

Details Freitag, 19. Jänner 2024 08:30

Der SK Pama startete mit einem neuen Trainer in die Saison 2023/24. Es ist der im Bezirk Neusiedl altbekannte Zoltan Fekete, der schon etliche Mannschaften rund um den Neusiedlersee erfolgreich betreut hat. Seine Bilanz mit dem SK in der Herbstsaison kann sich sehen lassen: Sechs Siege, sechs Remis und nur eine Niederlage. Wenn diese Serie im Frühjahr seine Fortsetzung findet, dann wäre auch der Meistertitel möglich.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Zoltan Fekete, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Wie lange sind sie schon Trainer in Pama und hat der Vorstand einen gewissen Tabellenplatz vorgegeben?

Fekete: „Ich habe im Sommer in Pama angefangen, eine Vorgabe vom Vorstand hat es nicht gegeben. Die letzte Saison hat der SK auf Platz sieben beendet und ich wollte eine Rangverbesserung erreichen, was mir in der Herbstsaison auch gelungen ist.“

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Fekete: „Mit der Punkteanzahl und der Platzierung bin ich eigentlich sehr zufrieden.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Fekete: „Es waren gute Einzelleistungen vorhanden, aber insgesamt haben wir als Mannschaft einwandfrei funktioniert und sind eine gute Einheit.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Fekete: „Radovan Nosko hat seine Kariere beendet, als Zugang haben wir Torhüter Lukas Kolba vom FC Winden, sowie Niklas Groß, ebenfalls Torwart, weil unser Einser-Goalie Stefan Weinzettl aus beruflichen Gründen nicht mehr so oft trainieren kann. Wir haben eine gute Mischung von jungen Talenten und erfahrenen Spielern, die funktioniert ausgezeichnet."

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Fekete: „Am 22. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining. Die Spieler haben von mir kein Trainingsprogramm bekommen, denn ich halte nicht viel davon, die sollen sich selbst um ihre Fitness kümmern.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Fekete: „Unser Ziel ist der sechste Tabellenplatz, das haben wir uns vor dem Beginn der Meisterschaft vorgenommen.“