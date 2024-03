Steinbrunn und Kittsee trennen sich remis

Spielberichte

Jeweils einen Punkt holten Steinbrunn und Kittsee an diesem Samstag in Runde 14. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Kittsee war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:1 durchgesetzt.

Ausgleichstor nach Wiederbeginn besiegelt Endstand

Frantisek Nagy brachte sein Team in der 28. Minute nach vorn. Komfortabel war die Pausenführung von Kittsee nicht, aber immerhin gingen die Gäste mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Steinbrunn traf in Minute 47 zum Ausgleich - direkt nach Wiederbeginn besorgte Philip März das 1:1. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und Kittsee spielten unentschieden.

Steinbrunn besetzt momentan mit 17 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen. Vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Steinbrunn derzeit auf dem Konto.

Das Remis brachte Kittsee in der Tabelle voran. Kittsee liegt nun auf Rang fünf. Kittsee verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Steinbrunn ist Gols (Samstag, 15:30 Uhr). Kittsee misst sich am selben Tag mit Tadten (16:00 Uhr).

II. Liga Nord: Steinbrunn – Kittsee, 1:1 (0:1)

47 Phillip Maerz 1:1

28 Frantisek Nagy 0:1

