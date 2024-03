Revanche geglückt: FC Illmitz gewinnt das Seewinkelderby gegen UFC Tadten

Spielberichte

Am Samstag verbuchte FC Illmitz einen 2:0-Erfolg gegen Tadten. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Illmitz die Nase vorn. Tadten hatte FC Illmitz im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt.

Vor 300 Zuschauern war Clemens Wegleitner mit der Führung zur Stelle (39.). Eine Ecke von der rechten Seite wird weitergeleitet auf Clemens Wegleitner, der neben der Stange von der Tadtner Verteidigung komplett vergessen wird und den Ball aus kurzer Distanz ins lange, linke untere Eck schiebt.

Die Pausenführung von FC Illmitz fiel knapp aus. Thomas Zwickl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff nach einer Linksflanke den Stand von 2:0 für das Heimteam her (86.). Letzten Endes holte FC Illmitz gegen Tadten verdient drei Zähler.

Revanche geglückt: Der FC Illmitz gewinnt das Seewinkelderby zum Rückrundenauftakt in die II. Liga Nord mit 2:0 und revanchiert sich somit für die 0:5-Klatsche im Hinspiel - in einem insgesamt sehr schwachen und teils auch sehr langweiligen Spiel hatte die Gastmannschaft in den ersten 30. Minuten viele Torchancen, konnte diese aber nicht nutzen, danach kam man nicht ein Mal gefährlich vor das Tor des Gegners - Illmitz trat nach der ersten halben Stunde zumindest defensiv souverän auf. Die Hausherren kamen nur ein einziges Mal richtig gefährlich vor das Tor des Gegners - und erzielten aber 2 Tore, somit geht der Sieg aufgrund der Effizienz so auch in Ordnung. Es war zum Rückrunden-Auftakt mit Abstand die schwächste Saisonleistung der Tadtner - man hat eigentlich die stärkste Offensive der Liga, trat aber heute viel zu ideenlos und ineffizient auf, konnte sich kaum Chancen kreieren und verpasste so den Sprung auf Tabellenplatz 5 bzw. 4. Weitere zwei ganz bittere Nachrichten für den UFC sind die Verletzungen von Maximilian Pelzmann und Armin Burian. Beide Teams werden sich im Laufe der Rückrunde noch ordentlich steigern müssen, Illmitz kann jetzt aber erstmal den nicht unverdienten Derbysieg feiern.