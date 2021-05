SV Eberau: Obmann Lakovits erwartet den Meistertitel in der neuen Saison!

Details Freitag, 07. Mai 2021 07:41

Nach acht Monaten Untätigkeit und dem zweiten Abbruch der Fußballsaison im Amateurfußball ist es am 19. Mai 2021 endlich so weit, es darf wieder in Gruppen trainiert werden, natürlich mit den vorgegebenen Auflagen und einem Start der Meisterschaft ab 30. Juli 2021 steht voraussichtlich nichts mehr im Wege, außer die Infektionszahlen schnellen wieder in die Höhe Ligaportal.at hörte sich bei einigen Funktionären der II. Ligen um, wie sie den Lockdown bis zum heutigen Tag überstanden haben, welche Planungen sie bis zum Meisterschaftsbeginn haben und wie die Vorbereitungen aussehen

Dieses Mal steht uns der Obmann vom Tabellenzweiten der Abbruchsaison, dem SV Eberau, Manfred Lakovits , Rede und Antwort und gibt uns Einblicke zum Status-Quo seiner Mannschaft.

Ligaportal: Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

Lakovits: „Grundsätzlich verstehe ich den Abbruch der Saison, weil eine reguläre und gerechte Abwicklung der Meisterschaft nicht mehr möglich war. Einmal gegeneinander Spielen ist meiner Meinung sowieso zu wenig

Ligaportal: Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

Lakovits: „Wir starten am 21. Mai mit dem Training, ab Mitte Juni beginnen wir mit den Vorbereitungsspiele, welche alle schon terminiert wurden, legen zwischendurch eine Pause ein, damit die Spieler in den Urlaub gehen können.“

Ligaportal: Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern verzeichnen?

Lakovits: „Wir haben versucht, die Kinder per Onlinetraining zu motivieren, aber leider sind 20% der Kinder nicht mehr zum Gruppentraining erschienen.“

Ligaportal: Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

Lakovits: „Grundsätzlich bin ich zufrieden, mit dem, was wir bekommen haben, aber problematisch wird es erst wenn es wieder richtig losgeht, dann wie alle Vereine sind wir auf Veranstaltungen angewiesen und wie es aussieht, werden diese im Herbst nicht durchführbar sein.“

Ligaportal: Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der neuen Spielzeit?

Lakovits: „Wir wollen Meister werden.“

Ligaportal: Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

Lakovits: „An und für sich glauben wir, dass wir für die II. Liga stark genug sind, wenn wir so zusammenbleiben, sollte es aber Abgänge geben, dann werden wir den wieder Kader aufrüsten.“

Ligaportal: Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

Lakovits: „Unser Trainer Michel Thek trainiert mit Jochen Steiner bis zum Saisonabschluss den Frauenfußballverein FC Südburgenland, weil Rene Mahlknecht vorzeitig ausgeschieden ist, aber er bleibt uns natürlich als Spielertrainer erhalten.“

