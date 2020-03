Corona setzt die Burgenlandliga auf Stillstand: Der SC Pinkafeld ist gut aufgestellt

Details Donnerstag, 19. März 2020 09:55

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aufgrund dessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Wie es dann weitergeht, wie Aufstiege und Abstiege geregelt werden, ob die Saison verlängert wird, Spieltage komplett nachgeholt werden müssen. Wir stellen den Funktionären Fragen zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehändelt wird.

Wir befragten den Sportlichen Leiter Alexander Diridl, wie er die aktuelle Corona – Entwicklung sieht:

Ligaportal: Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung und sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

Diridl: Die ganze Entwicklung ist besorgniserregend und ich hoffe, dass die Krise von der Bevölkerung gut überstanden wird. Die Maßnahmen der Bundesregierung sind absolut gerechtfertigt, denn man soll kein Risiko eingehen.

Ligaportal: Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft? Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

Diridl: Für den Verein ist die momentane Situation auch schwierig, es bleibt nur das Heimtraining, und wir sind gerade dabei, das Programm mit den Spielern auszuarbeiten und dann die Durchführung mit einer Puls-App zu kontrollieren. Außerdem werden viele Nachrichten untereinander ausgetauscht, so dass man im ständigen Kontakt ist.

Ligaportal: Werden aktuell die Spielergehälter weiterbezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

Diridl: In Absprache mit unserem Kassier haben wir es so vereinbart, solange der Spielbetrieb ausgesetzt ist, können wir aufgrund der fehlenden Einnahmen keine Gehälter zahlen und die Spieler haben das auch eingesehen und akzeptiert.

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird? Wenn ja, was würde das für die Finanzen Ihres Vereins bedeuten?

Diridl: Also wir hoffen nicht, dass es so lange dauert, aber im Fall der Fälle sind wir darauf vorbereitet und können damit umgehen. Spannend wir es auf jeden Fall in der Aufstiegs- und Abstiegsfrage, welche Lösung ist für alle betroffenen Mannschaften annehmbar.

Ligaportal: Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

Diridl: Das kann man im Moment nicht sagen, die Sponsoren haben zurzeit andere Probleme, sicher sind wir auf die Sponsoren angewiesen, aber da wir wenig Ausgaben haben, können wir es einigermaßen auffangen.

Ligaportal: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

Diridl: Ich bin der Meinung, dass es eine Unterstützung in irgendeiner Form für die Amateurvereine geben müsste, weil es sonst für viele Vereine schwer werden wird. Natürlich gibt es andere Sachen, die wichtiger sind, aber ich glaube schon, dass es nötig sein wird, den Vereinen zu helfen, wenn es dann im normalen Betrieb weiterlaufen soll.

