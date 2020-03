Corona setzt die Burgenlandliga auf Stillstand: Der ASKÖ Klingenbach hofft auf baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebes

Details Freitag, 20. März 2020 08:57

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aufgrund dessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Wie es dann weitergeht, wie Aufstiege und Abstiege geregelt werden, ob die Saison verlängert wird, Spieltage komplett nachgeholt werden müssen. Wir stellen den Funktionären Fragen zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehändelt wird.

Wir befragten Obmann Dominik Dihanich wie er die aktuelle Corona – Entwicklung sieht:

Ligaportal: Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung und sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

Dihanich: Es ist irgendwie beängstigend, will ich nicht sagen, aber es ist doch bedenklich, dass ein Virus das ganze öffentliche Leben lahmlegt, aber den Fußball muss man momentan ganz hinten anstellen, die Maßnahmen der Bundesregierung finde ich völlig in Ordnung.

Ligaportal: Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft? Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

Dihanich: Die Spieler haben ein Heim-Trainingsprogramm bekommen, damit sie sich fit halten und das Wichtigste ist, das die Gesundheit aller Spieler und deren Umfeld. Der Trainer ist mit den Spielern in regelmäßigen telefonischen Kontakt, er gibt vor, wann Lauftraining oder Krafttraining gemacht werden muss.

Ligaportal: Werden aktuell die Spielergehälter weiterbezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

Dihanich: Darüber haben wir uns noch nicht unterhalten, wir werden das am Montag per Videokonferenz machen, aber es ist eine heikle Frage, die wir in der kommenden Woche entscheiden werden.

Ligaportal: Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

Dihanich: Bis jetzt haben wir noch keine Rückmeldungen bekommen, aber es ist für alle Sponsoren und Gönner eine wirtschaftlich schwierige Situation, und es ist natürlich möglich, dass wir Absagen bekommen werden.

Ligaportal: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

Dihanich: Uns wäre schon viel geholfen, wenn es in absehbarer Zeit eine klare Meldung der Bundesregierung kommen würde, wann kann wieder mit dem Training begonnen werden und der Spielbetrieb aufgenommen werden. Natürlich steht die Gesundheit an oberster Stelle, und ich befürchte, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir wieder durchstarten können.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten