Wolfgang Hatzl übernimmt das Kommando in Klingenbach

Details Freitag, 29. Mai 2020 08:25

Zehn Tage nach der Trennung von Marcus Pürk präsentiert der ASKÖ Klingenbach den neuen Trainer. Es ist Wolfgang Hatzl, kein Unbekannter in der Burgenlandliga, er trainierte bis Oktober 2019 den ASK Horitschon. Schafft es der ASKÖ, mit dem neuen Trainer besser in die kommenden Saison zu starten und sich im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren?

Ligaportal befragte Obmann Dominik Dihanich und Neo-Trainer Wolfgang Hatzl, wie sie sich die Zusammenarbeit vorstellen.

Ligaportal: Bei der Suche nach einem neuen Trainer ist man schnell fündig geworden?

Dihanich: Die Verpflichtung von Wolfgang Hatzl ist relativ schnell gegangen, wir haben uns in der letzten Woche zu einem ersten Gespräch getroffen und am Dienstag haben wir die Zusammenarbeit fixiert.

Ligaportal: Warum ist ihre Entscheidung auf Wolfgang Hatz gefallen?

Dihanich: Uns haben seine Ideen, Fußball zu spielen und wie er mit der Mannschaft kommunizieren will, ganz gut gefallen, uns hat sein Gesamtkonzept überzeugt und darum haben wir ihn verpflichtet.

Ligaportal: Sie haben natürlich den großen Vorteil, auch als Kapitän der Mannschaft die Arbeit des Trainers hautnah zu erleben.

Dihanich: Es ist natürlich ein Pluspunkt, den Trainer sowohl als Obmann wie auch als Spieler zu erleben, der Vorteil ist, es ist ein sofortiger Kontakt Funktionär/Trainer vorhanden

Ligaportal: Die Verpflichtung des Trainers zu jetzigem Zeitpunkt bringt auch Vorteile in der Kaderplanung?

Dihanich: Wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine Spieler verpflichtet, denn wir haben auf den neuen Trainer gewartet und mit ihm zusammen werden wir dann über unsere Baustellen in der Mannschaft sprechen, um diese dann zu beseitigen.

Ligaportal: Wolfgang Hatzl, wie ist der Kontakt mit Klingenbach zustande gekommen?

Hatzl: Der Verein hat mich letzte Woche angerufen und zu einem Gespräch eingeladen, am Dienstag war ich nochmals zu einem Gespräch beim Vereinsvorstand und dann wurde ich verpflichtet.

Ligaportal: Ihr Vorgänger, Marcus Pürk hat ja gemeint, man kann aus keinem Trabant einen Ferrari machen, wie sehen sie das?

Hatzl: Ich werde mich bemühen, den Trabant zu tunen, aber ob daraus ein Ferrari wird, kann ich nicht sagen. Die positive Bilanz der letzten Runden vor dem Saisonabbruch spricht ja nicht gegen die Qualität der Mannschaft und zeigt ihre Charakterstärke, dass sie sich trotz der Negativserie zu Beginn der Meisterschaft aufgerafft hat und Erfolge eingefahren hat.

Ligaportal: Wann beginnen sie mit dem Training und welches Gefühl haben sie, den Obmann als Spieler in der Mannschat zu haben?

Hatzl: Ich werde am Dienstag mit dem Training beginnen, allerdings nur mit dem vorgeschrieben Gruppentraining, die Spieler fit und bei Laune halten und es hat den Vorteil, dass wir ohne Druck trainieren können und ich die Spieler kennenlernen kann. Zum Thema Obmann in der Mannschaft kann ich nur sagen, dass ich in der Vergangenheit schon Funktionäre im Team hatte und ich habe das immer positiv gesehen, weil es einfach die Wege verkürzt und ich nicht warten muss, bis irgendwann einer vom Vorstand vorbeikommt.

Ligaportal: Wir danken für das Gespräch

Werde zum Papp-Fan und unterstütze deinen Verein mit einer Spende!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten