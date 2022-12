SV Schattendorf: Alle Transfers sind unter Dach und Fach

Details Samstag, 03. Dezember 2022 11:44

Der SV Schattendorf ist tabellenmäßig der beste Aufsteiger der Burgenlandliga. Der SV könnte einige Plätze weiter oben in der Tabelle platziert sein, hätte man nicht durch Unerfahrenheit und fehlender Robustheit die Punkte liegen gelassen. Bis auf die eine oder andere Ausnahme konnten die „Gugafaounga“ gegen den Großteil der Gegner mithalten und haben bewiesen, dass sie in der Burgenlandliga angekommen sind. Vier Punkte fehlen der Wagentristl-Elf auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Mit Patrick Derdak hat man einen schussgewaltigen Stürmer in den eigenen Reihen, der mit elf Treffern im vorderen Feld der Torschützenliste zu finden ist.

Ligaportal.at sprach mit Obmann und Goalie Alexander Bernhardt, wie er die Herbstsaison, seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Bernhardt: „Grundsätzlich können wir mit der gezeigten Leistung, bis auf ein paar Ausnahmen, zufrieden sein, Punkte mäßig sind wir hinter unseren Erwartungen geblieben. Vier oder sechs Punkte mehr hätten uns gutgetan und würden uns sorgenfreier in die Winterpause gehen lassen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge im Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Bernhardt: „Absolut, wir haben mit den drei ungarischen Legionären einen optimalen Griff gemacht und auch die anderen Neuzugänge habe sich gut in die Mannschaft integriert. Die Sprachbarriere mit den Ungarn haben wir mit einem Dolmetscher gelöst.“

Ligaportal: Wie wird der SV die Wintervorbereitung in Angriff nehmen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Bernhardt: „Wir haben bis Ende November zweimal in der Woche trainiert, es waren immer zwischen 17 und 21 Spieler anwesend. Wir machen nun Pause bis Anfang Januar, am 6. Januar werden am Rosalien - Pokal teilnehmen und am 9. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause? Andreas Strommer hat seine Laufbahn beendet, wird ein neuer Spieler für ihn verpflichtet?

Bernhardt: „Ja, für ihn wir haben Daniel Haring vom SV Oberwart verpflichtet, des Weiteren kommt Marco Vargek vom SC Bad Sauerbrunn, ein absoluter Wunschkandidat, Lukas Berger und Fabian Ernest Kirkovits vervollständigen unsere Transfers.“

Ligaportal: Nach dem 13. Tabellenplatz in der Herbstsaison, welche Ziele steckt Ihr Euch für die Rückrunde?

Bernhardt: „Unser oberstes Ziel ist, sich von den Abstiegsrängen zu entfernen, rasch Punkte sammeln und eine Mannschaft formen, die sich im Mittelfeld der Tabelle positioniert.“

Ligaportal: Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

Bernhardt: „Die Erfahrungswerte mitnehmen, damit man keine 2:0 Führung wie gegen St. Margarethen leichtfertig aus der Hand gibt, dass man mit einer gewissen Aggressivität in die Zweikämpfe geht, denn spielerisch konnten wir weitgehend mithalten.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben

Bernhardt: „Parndorf wird Meister werden.“