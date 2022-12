UFC Markt Allhau: Trainer Florian Hotwagner soll es nun richten

Details Donnerstag, 01. Dezember 2022 15:05

Beim UFC Markt Allhau hat man eines bestimmt nicht, nämlich eine Konstanz bei der Besetzung des Trainerpostens. Vier Trainer in den letzten eineinhalb Saisonen wurden ausgewechselt, es bleibt zu hoffen, dass der Neo-Trainer Florian Hotwagner eine langfristige Aufgabe übernimmt, damit wieder Ruhe im Trainer-Team einkehrt.

Die Trainerhistorie im Rückblick:

Angefangen hat es bei Bruno Friesenbichler, der nach der Corona-Pause in der Herbstsaison 2021 die Mannschaft coachen durfte und auf dem 8. Tabellenrang die Herbstmeisterschaft abschloss, eine ausgezeichnete Position für das Team aus Markt Allhau. Dann passierte etwas, was in der Fußballbranche wohl einzigartig ist, man schickte den Steirer zurück in seine Heimat, weil er zu gut, zu professionell für den Verein war. Ervin Bevab übernahm das Ruder als Spielertrainer und mit neun Punkten in der Rückrunde entging man dank des Punktepolsters aus der Hinrunde nur knapp dem Abstieg. Die neue Saison 2022/23 begann man wieder mit Bevab, nach der 11. Runde befand man sich in akuter Abstiegsgefahr, also wurde wieder ein neuer Trainer geholt, Ludwig Tuba sollte weiterhelfen, was ihm auch in den restlichen Matches gelang, er holte sieben Punkte mit der Mannschaft und verließ damit die Gefahrenzone der Tabelle. Da die Verpflichtung von Tuba zeitlich begrenzt war, machte man sich erneut auf Trainersuche und wurde schlussendlich fündig, Florian Hotwagner ist der neue Mann an der Seitenlinie und er soll die Mannschaft dauerhaft im Mittelfeld der Tabelle positionieren.

Ligaportal.at sprach mit Pressesprecher Ewald Musser, wie er die Herbstsaison gesehen hat und was seine Erwartungen für das kommende Frühjahr sind.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Musser: „Wir haben uns mehr erwartet, einen einstelligen Tabellenplatz war unser Ziel. Wir haben den Trainer ausgetauscht, weil wir gesehen haben, dass ein Spielertrainer in der Burgenlandliga nicht funktioniert, Ervin Bevab ist ein hervorragender Spieler, aber er war in dieser Position überfordert.“

Ligaportal: Wie plant der UFC die Wintervorbereitung? Haben die Spieler ein Heimprogramm zu absolvieren?

Musser: „Die Spieler haben ein Home-Trainings-Programm bekommen, im Januar starten wir mit dem Hallentraining und gehen dann ins Freie, sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen. Am 21. Januar haben wir das erste Vorbereitungsspiel gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf / Hartberg Amat. (Oberliga Süd-Ost) auf dem Kunstrasenplatz in Hartberg.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Musser: „Goalie Lukas Goger wird uns verlassen und von Antun Grozdek haben wir uns schon vor der Winterpause getrennt. Wir halten nach einem Stürmer Ausschau, bis jetzt hat sich noch nichts ergeben.“

Ligaportal: Nach dem 11. Tabellenplatz in der Hinrunde, welche Ziele sind für die Rückrunde gesteckt?

Musser: „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle positionieren“