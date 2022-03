Klingenbach gewinnt kampfbetontes Spiel gegen Pinkafeld mit 1:0

Details Sonntag, 20. März 2022 11:15

Zwei Mannschaften aus dem oberen Drittel der Tabelle der Burgenlandliga wollten ihren guten Start in die Frühjahrssaison fortsetzen, wobei Klingenbach mit einer sehr guten Heimbilanz als leichter Favorit ins Spiel gegen Pinkafeld gegangen ist. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem beide Seiten die Möglichkeit hatten, als Sieger vom Platz zu gehen, schlussendlich waren die Hausherren die glücklichen Gewinner und behielten die drei Punkte im heimischen Stadion.

Ausgeglichene Partie in der ersten Halbzeit

Die Hausherren setzten von Beginn an auf eine kompakte Defensivarbeit und lauerten auf Konter und hatten einige gute Torchancen zu verzeichnen. Die Gäste hatten in der 17. Minute ihre erste Torchance, als Christoph Saurer mit einem Lupfer das Tor nicht traf. In der 38. Minute machte sich Marco Laubner allein in Richtung Tor auf den Weg, wurde aber knapp vor der Strafraumgrenze gelegt, der daraus resultierende Freistoß brachte keinen Torerfolg. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Mirza Sejmenovic einen Freistoß an den Pfosten, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Pinkafeld wurde überlegen

In der zweiten Halbzeit beherrschten die Gäste das Spielgeschehen, konnten sich aber gegen die Defensivabteilung der Heimischen nicht durchsetzen. Pinkafeld hatte auch einige gute Freistoßmöglichkeiten durch Christoph Saurer, aber ein Torerfolg blieb ihnen verwehrt. In der 85. Minute das Siegestor für die Hatzl-Truppe, Alexander Hofleitner tankt sich auf der rechten Seite durch, überläuft ein paar Gegenspieler und seine wohltemperierte Flanke erreicht Mirza Sejmenovic und der hat keine Mühe, das Leder im Gehäuse der Gäste zum 1:0 unterzubringen. Die restlichen fünf Minuten ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und gingen als verdiente Sieger vom Platz. Hervorzuheben ist der erst 17-jährige David Eisner, der im Mittelfeld eine hervorragende Leistung brachte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASKÖ Klingenbach:

„Wir genießen den Moment und wissen, dass noch andere Zeiten kommen könnten und bleiben am Boden. Wir sind zurzeit personell etwas gebeutelt, verletzungs- und coronabedingte sieben Ausfälle, haben aber durch unsere kompakte Defensive keine Chancen zugelassen und verdient gewonnen. Es freut mich, dass die jungen Spieler, die zum Einsatz kamen, sich so gut in die Mannschaft eingefügt haben. Der gesamten Mannschaft gebührt für diese Leistung ein Pauschallob.“

Der Beste: David Eisner (M)

Maximilian Senft, Trainer SC Pinkafeld:

„Klingenbach stand wie erwartet sehr tief, gegen einen solchen Gegner kann man nur mit der eigenen Ballbesitzidee oder per Standards zum Erfolg kommen. Bei den Standards waren wir trotz guter Spielerbesetzung ungefährlich und das Gegenpressing haben wir absolut vermissen lassen, dementsprechend war es eine verdiente Niederlage.“

Der Beste: Andreas Diridl (T)