Doppelpack von Martin Gander: 3:0 Sieg vom SC Ritzing gegen Rudersdorf

Details Sonntag, 12. November 2023 10:47

Vor dem letzten Spiel der Herbstrunde steht der SC Ritzing auf dem 7. Platz der Burgenlandliga und könnte mit einem Sieg einen großen Sprung nach oben in der Tabelle machen. Die Gäste aus Schattendorf hatten das schwere Nachtragsspiel vom Dienstag gegen den Tabellenführer Siegendorf noch in den Knochen. Es entwickelte sich eine ziemlich einseitige Begegnung, in der der Sieg für die Hausherren nie infrage gestellt wurde und mit einem 3:1 Erfolg der Hausherren endete.

Dreifachschlag der Hausherren

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und erspielten sich hochkarätige Torchancen. David Novak konnte das Leder aus kurzer Distanz nicht im Tor der Gäste unterbringen, Martin Gander mit einem Schuss, der abgefälscht wurde und Necdet Yörük versemmelte eine gute Tormöglichkeit. In der 30. Minute war es dann so weit, Necdet Yörük das erste Tor und knallte das Leder nach einem Abpraller vom Elfmeterpunkt unhaltbar in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Nur drei Minuten später nach einem Eckball beförderte Martin Gander mit dem Außenrist das Spielgerät über die Torlinie zur 2:0 Führung. In der 35. Minute das dritte Tor innerhalb von fünf Minuten, wieder war es Martin Gander, der nach einem Superstanglpass von Filip Filipovic auf 3:0 erhöhte. Diese drei Tore innerhalb kürzester Zeit brachte die Auswärtigen auf die Verliererstraße, dem sie nicht entgegenzuhalten hatten.

Ritzing verwaltete die Führung

In der zweiten Halbzeit ließen es die Hausherren nach der 3:0 Führung gemächlich angehen und verwalteten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff. Dem 1:3 in der 90. Minute war ein Abspielfehler der Heimischen vorausgegangen, den Mario Guttmann dann einnetzen konnte.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir haben in den ersten 30 Minuten, bevor wir in Führung gegangen sind, etliche gute Einschussmöglichkeiten gehabt. Meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ausgezeichnet gespielt und viel investiert. In der zweiten Halbzeit haben wir das Ergebnis verwaltet, nach dem Motto wir wollten nicht mehr machen und Schattendorf konnten nicht mehr machen.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Ritzing ist eine gute Mannschaft und wir haben innerhalb von fünf Minuten das Spiel verloren. Wir haben zeitweise gut mitgehalten und in der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen, das Spiel neu zu gestalten, was uns dann auch mit dem Treffer in der 90. Minute gelungen ist.“

