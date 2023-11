Ein Sieg des Willens: Halbturn schlägt Klingenbach mit 3:2

Details Sonntag, 12. November 2023 09:45

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem USV Halbturn und dem ASK Klingenbach im Rahmen der 15. Runde der Burgenlandliga im Kastanien-Stadion. Die Gastgeber hatten im Vorfeld der Partie nur acht Zähler auf dem Konto und bräuchten dringend Punkte, um nicht ganz im Abstiegsstrudel zu verweilen. In einer packenden Partie, die nichts als Spannung missen ließ, setzten sich schlussendlich die Hausherren verdient mit 3:2 durch. Es war der dritte volle Erfolg der Herglotz-Truppe in dieser Saison.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

In den ersten 30 Minuten tat sich relativ wenig auf dem Rasen, der USV hatte mehr vom Spiel, aber bis auf eine richtig gute Chance von Ibrahim Kamasik noch keine weitere Torchance. Klingenbach hatte einen Torschuss aus 25 Metern, ansonsten sind in der Offensive beide Mannschaften bisher nicht gefährlich geworden. Das Spielgeschehen änderte sich bis zum Pausenpfiff nicht, beide Teams blieben ohne zwingende Torchancen, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Beide Mannschaften drehten auf

Nach dem Wiederbeginn tat sich sofort mehr auf dem Fußballplatz, es wurde von beiden Mannschaften nun offensiver gespielt und das hatte zur Folge, dass in der 56. Minute der erste Treffer fiel. Simon Marko erkämpfte sich einen langen Ball und überlupfte gekonnt den Torhüter der Gäste zur 1:0 Führung. In der 65. Minute eine schwache Abwehr der Heimischen und Klingenbach nutzte das sofort aus und erzielte durch Philipp Grafl den 1:1 Ausgleich. Jetzt drängten beide Mannschaften auf das Führungstor, das den Heimischen in der 79. Minute gelungen ist, als Ladislov Szöcs nach einem Corner per Kopf auf 2:1 einnetzte. Kaum hat sich der Jubel des heimischen Publikums gelegt, antwortet die Hatzl-Truppe postwendend. In der 81. Minute war es Matej Skreptak, der mit dem Kopf den 2:2-Gleichstand wieder herstellte. In der 84. Minute köpfte Simon Marko an die Latte, und nur drei Minuten später war es abermals Ladislov Szöcs der mit dem Kopf zum viel umjubelten Siegestreffer traf. Fazit: Nach der langweiligen ersten Halbzeit entschädigte die zweite Spielhälfte mit packenden Torraumszenen und fünf Treffern.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie, in der keine Mannschaft einen Vorteil erspielen konnte. In der zweiten Halbzeit haben wir endlich wieder Tore geschossen und der Sieg war verdient. Rückwirkend gesehen, haben wir in dieser Saison etliche Punkte hergeschenkt, mit denen wir in der Tabelle besser dastehen würden. Im Frühjahr werden wir weiterkämpfen, denn aufgegeben wird nur ein Brief.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Das war heute leider kein versöhnlicher Abschluss meiner Mannschaft, wir haben leider ein paar Ausfälle gehabt und mussten umstellen. Ohne unsere Offensivkräfte Sulc und Laubner hat uns ein Spieler gefehlt, der auch einmal in die Tiefe gegangen wäre. Wir haben teilweise gefällig gespielt, aber der Sieg der Halbturner geht in Ordnung.“

