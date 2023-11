Horitschon feiert klaren Sieg gegen Schlusslicht Marz

Details Sonntag, 12. November 2023 11:05

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich der ASK Horitschon und der ASK Marz im Rahmen der 15. Runde der Burgenlandliga. Die Gastgeber hatten ihre letzten vier Matches verloren, die Gäste gingen dreimal in Serie als Verlierer vom Platz. Beide Mannschaften wollten sich mit einem Punktegewinn in die Winterpause verabschieden. Die Hausherren kehrten zu ihren alten Tugenden zurück und zeigte einen gekonnten Offensivfußball und siegten verdient mit 3:0.

Die Hausherren waren überlegen

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und drängten die Gäste in ihre Spielhälfte hinein. In der 12. Minute der erste Torjubel für die Hausherren, als eine wohltemperierte Flanke in den Strafraum der Gäste geflogen kam, Rene Maschler war mit dem Kopf zur Stelle und es stand 1:0 für die Heimischen. In der Folge hatten beide Mannschaften keine zwingenden Torchancen mehr, Distanzschüsse waren die einzige Ausbeute, unter anderem traf Dominik Huber einmal das Aluminium. Somit wurden mit der knappen 1: 0-Führung der Hausherren Seiten gewechselt.

Sehenswerter Treffer von Dominik Huber

Nach dem Wiederbeginn änderte sich nichts am Spielgeschehen, die Stössl-Truppe beherrschte das Spielgeschehen und versuchte, einen weiteren Treffer zu erzielen. In der 60. Minute wurde Markus Dusek im Strafraum der Hausherren gefoult, aber der Elfmeterpfiff des Schiris blieb aus. Der Gefoulte musste anschließend verletzt das Spielfeld verlassen. In der 67. Minute kam ein Pass zu Sebastian Trenkmann, der frei stehend am zweiten Pfosten keine Mühe hatte, das Spielgerät im leeren Tor der Gäste zur 2:0 Führung unterzubringen. Der Treffer zum 3:0 von Dominik Huber war sehenswert, er setzte sich auf der Seite durch und sein Schuss landete im langen Kreuzeck des Gehäuses der Auswärtigen. Ab der 82. Minute wechselte Trainer Edi Stössl vier neue Spieler ein, alles junge U-23 Spieler, die im Frühjahr in der Kampfmannschaft Fuß fassen sollen.

Stimmen zum Spiel:

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es war heute eine klare Sache für uns, der Sieg war nie gefährdet, aber wir mussten geduldig sein, denn Marz ist ganz tief gestanden. Mit der Leistung der Mannschaft bin ich voll zufrieden. Wir haben vor der Saison 20 Punkte anvisiert und die haben wir geschafft.“

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Wir waren der Außenseiter in diesem Spiel, hatten in den Anfangsminuten eine gute Torchance, die wir nicht verwerten konnten. Ab der 25. Minute haben wir gut mitgespielt, aber wenn man keinen Torjäger im Angriff hat, ist es schwer, ein Tor zu erzielen. In der Winterpause müssen wir auf dem Transfermarkt tätig werden und einen guten Stürmer verpflichten.“

