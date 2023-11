Perfekter Saisonabschluss für Kohfidisch: 4:2-Sieg gegen Leithaprodersdorf

Details Samstag, 18. November 2023 08:24

Interessantes Duell im Nachtragsspiel in der Burgenlandliga. Der ASK Kohfidisch empfing am Freitagabend in der 14. Runde der Meisterschaft den SV Leithaprodersdorf. Die Hausherren könnten sich mit einem Sieg etwas von der Gefahrenzone absetzen, die Gäste würden bei einem vollen Erfolg auf dem 4. Tabellenplatz überwintern. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, mit dem besseren Ausgang für die die Hausherren, die in den Schlussminuten den 4:2-Sieg sicherstellten.

Kohfidisch war überlegen

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und hoher Laufbereitschaft, denn die Außentemperaturen waren nahe dem Gefrierpunkt und viel Bewegung war erforderlich. Es gab gute Torchancen auf beiden Seiten, für die Gäste versemmelte Benjamin Petö eine große Tormöglichkeit, als er allein stehend vor dem Goalie den Ball nicht im Netz unterbrachte, ein Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt, die Hausherren hatten durch Kevin Hasler eine echte Chance, in Führung zu gehen. In der 30. Minute war es dann so weit, Nicolas Oswald erkämpfte sich das Leder an der Mittellinie, sein Zuckerpass erreichte Kevin Hasler und der überlupfte den Goalie der Gäste und es stand 1:0 für die Heimischen. Nur zehn Minuten später das nächste Tor, Julian Binder schlenzte einen Freistoß an Freund und Feind vorbei in den Kasten der Auswärtigen zur 2:0 Führung. Mit der 2:0-Führung der Hausherren wurden die Zeiten gewechselt.

Die Gäste schafften den Ausgleich

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste besser ins Spiel und erspielten sich gute Torchancen, eine davon versenkte Benjamin Petö zum 1:2-Anschlusstreffer. Auf den Geschmack gekommen, lochte Stephan Heiss in der 65. Minute zum 2:2-Ausgleich ein. In der 70. Minute zückte Schiedsrichter Naim Maxharri die Gelb-Rote Karte für eine angebliche Schwalbe von Leotrim Saliji, mit dieser fragwürdigen Entscheidung hatten die Gäste in Unterzahl gegen die nun überlegenen Hausherren keine Chance mehr. In der 80. Minute ein schön vorgetragener Angriff der Heimischen, den Jonas Johann Herczeg zur 3:2 Führung abschloss. Nur drei Minuten später war es Kevin Hasler, der mit seinem zweiten Treffer den 4:2 Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert, haben auch eine gute Torchance ausgelassen, sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen. Im Anschluss daran haben wir den Ausgleich bekommen, konnten aber in den Schlussminuten den 4:2 Sieg sicherstellen. Das war heute ein perfekter Abschluss der Herbstsaison, wir haben 20 Punkte auf dem Konto und das, obwohl wir viele verletzte Spieler während der Saison zu beklagen hatten.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Kohfidisch war in den Anfangsminuten die bessere Mannschaft und wir haben die Tore zu einem ungünstigen Zeitpunkt bekommen. In der zweiten Spielhälfte kamen wir zum 2:2 Ausgleich und anschließend hat der Schiedsrichter mit einer fragwürdigen Gelb Roten Karte für Leotrim Saliji das Spiel entschieden.“

