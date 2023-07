Raiffeisen-Cup: Weppersdorf gewinnt "Elfer-Krimi" gegen Lackenbach

Cup

Details Sonntag, 30. Juli 2023 15:13

Zur Pflichtspiel-Einkehr des noch jungen Fußball-Jahres 2023/24 prallten im Rahmen der 1. Runde im BFV Raiffeisen-Cup der ASK Weppersdorf aus der 1. Klasse Mitte und der SV Lackenbach aus der II. Liga Mitte aufeinander. Damit verstand es das Außenseiter-Team, die Oberhand zu behalten, gewinn den Entscheid im Elfmeterschießen mit 6:5.

Blitzstart für den Favoriten - später Ausgleich

Kaum hatten sich die 120 Zuschauer auf ihren Plätzen niedergelassen, lag der Gast auch schon in Front: Nach einer Csire-Flanke steht Nemanja Stanimirovic am zweiten Pfosten blank und vollstreckt aus spitzem Winkel zum 0:1 (3.). Danach entwickelte sich ein packender, unterhaltsamer, chancenreicher Schlagabtausch mit feinen Aktionen beiderseits. Nach dem Seitenwechsel haben die Hausherren anfänglich vom Spiel, ehe das Match bereits auf die Zielgerade abbog. Nach einer strittigen Elfmeter-Entscheidung kam Weppersdorf dann aber noch zum Ausgleichstreffer: Der Gefoulte Istvan Eszlatyi vollendete zum 1:1 (78.). Dabei blieb es auch nach 90 Minuten - damit ging es ins Elfmeterschießen...

"Verlängerung" im Elfmeterschießen

Nach jeweils fünf geschossenen Elfmetern stand es 3:3, damit musste in der "Verlängerung" des Elfmeterschießens eine Entscheidung her - erst im neunten (!) Versuch blieb Weppersdorf durch Leon Scheiber cool, während die Gäste als nachlegendes Team vergaben und damit die Überraschung perfekt war. Die Hausherren ziehen in die 2. Cup-Runde ein.

