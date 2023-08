Raiffeisen-Cup: Siegendorf gewinnt das Elfmeterschießen gegen Sankt Margarethen

Cup

Details Mittwoch, 16. August 2023 09:21

In Sankt Margarethen gab es innerhalb von zehn Tagen das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. In der Meisterschaft konnte sich der ASV Siegendorf dank einer guten ersten Halbzeit knapp mit 3:2 durchsetzen, die Hausherren hatten in der zweiten Halbzeit ihre Stärke ausgespielt. Auch in dieser Begegnung, dem Raiffeisen-Cup war es ein Kampf auf Biegen und Brechen, der erst im Elfmeterschießen mit 6:5 entschieden wurde.

Spannende erste Halbzeit

Über 650 Zuschauer sind in das Greabochstadion gepilgert, um die zweite Auflage des Zweikampfes innerhalb von 14 Tagen zu erleben und sie wurden nicht enttäuscht, es gab Spannung pur innerhalb der gesamten Spielzeit, einschließlich des Penalty-Schießens. Bereits in der 9. Minute setzte Mario Stefel das erste Ausrufezeichen, als er einen Freistoß aus circa 18 Meter Entfernung im Gehäuse der Hausherren zur 1:0-Führung versenkte. Die Hausherren ließen aber nicht lange auf die Antwort warten, Sebastian Leszkovich war es, der in der 19. Minute zum 1:1 ausgeglichen hatte. Es blieb beim offenen Schlagabtausch und in der 30. Minute war es Filip Montanaro, der einen hohen Ball über die Viererkette der Hausherren gekonnt annahm und im eins-zu eins Duell den Goalie der Heimischen eiskalt zur 2:1-Führung überwinden konnte. In der 41. Minute legte sich Philipp Wenzl das Leder für einen Freistoß zurecht und er zirkelte das Spielgerät unhaltbar für Goalie Filip Krizik ins lange Eck zum 2:2-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Der Sieger wurde per Elfmeterschießen ermittelt

In der zweiten Halbzeit war es wieder Siegendorf, die durch Lukas Secco, Christoph Kröpfl und Mario Stefel Tormöglichkeiten hatten, aber diese in aussichtsreichen Positionen nicht verwerten konnten. Die Hausherren hatten gegen Spielende die Möglichkeit für einen Lucky Punch, aber der Kopfball von Nico Portschy ging an die Latte. Somit gab es ein Elfmeterschießen, welches die Gäste durch den Siegestreffer von Dominik Wydra zum 6:5 gewinnen konnten.

Stimmen zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war bitter für uns, dass wir zum Ende der Begegnung nur die Latte getroffen haben, dann wäre uns das Elfmeterschießen erspart geblieben. In der ersten Halbzeit gab es etliche Torchancen für beide Seiten, in der zweiten Halbzeit gab es einige Durchhänger, geschuldet der hohen Temperatur.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir ein Chancenplus herausgearbeitet, die Tore des Gegners fielen durch Eigenfehler von uns. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Ballbesitz, konnten aber die guten Tormöglichkeiten, welche wir vorfanden, nicht in Tore ummünzen. Schlussendlich haben wir das spannende Elfmeterschießen für uns entschieden.“

