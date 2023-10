Raiffeisen-Cup: Lukas Wenninger schießt Pinkafeld ins Viertelfinale

Cup

Details Mittwoch, 18. Oktober 2023 08:09

Im ersten Spiel der 3. Runde im Raiffeisen-Cup empfing am Dienstagabend in der Elektro-Unger-Arena der SV Großpetersdorf den SC Pinkafeld. Der Burgenlandligaverein war in dieser Begegnung der Favorit gegen den Tabellenzehnten der II. Liga Süd, es entwickelte sich ein ziemlich einseitiges Spiel mit etlichen Treffern, welches die Gäste schlussendlich mit 4:0 für sich entscheiden konnten.

Klare Überlegenheit der Gäste

Von Beginn an zeigten die Auswärtigen, wer der Herr im Hause ist, und übernahmen sofort das Kommando auf dem Spielfeld. Bereits in der 12. Minute erkämpft sich Lukas Wenninger den Ball, marschiert allein auf das Tor der Hausherren zu und kann das Leder problemlos zur 1:0-Führung im Kasten der Heimischen unterbringen. Nur drei Minuten später wird Jan Röhrling nach einem Eckball im Strafraum der Heimischen gefoult, Schiedsrichter Davor Divkovic zeigt sofort auf den Punkt und Elfmeterspezialist Christoph Saurer legte sich das Leder zurecht und sein Schuss landete trocken im Tor der Gastgeber zum 2:0. In der Folge gab es weitere gute Tormöglichkeiten für die Gäste, eine davon verwertete David Korherr in der 30. Minute, der einen Abpraller kompromisslos ausnutzte und auf 3:0 für die Halwachs-Truppe erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff, das 4:0 für die Gäste, Luca Wohlmuth setzt sich auf der Seite durch, seine Zuckerflanke erreicht Lukas Wenninger, der keine Mühe hatte, das Spielgerät für seinen zweiten Treffer im kurzen Eck des Gehäuses der Hausherren unterzubringen. Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit keine Tormöglichkeiten, sie beschränkten sich auf die Verhinderung weiterer Gegentreffer. Mit der klaren 4:0-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Pinkafeld kontrollierte das Spiel

In der zweiten Halbzeit ließen es die Auswärtigen im Hinblick auf das schwere Auswärtsspiel am kommenden Freitag in Leithaprodersdorf ruhiger angehen und kontrollierten das Spiel. Der SC kam trotzdem zu etlichen guten Torchancen, die aber von Jan Reiter, Lukas Wenninger (Lattentreffer), Jakob Waldherr und David Korherr nicht verwertet wurden. Mit dem klaren 4:0-Sieg zieht der SC Pinkafeld als erste Mannschaft in das Viertelfinale des Raiffeisen-Cups ein.

Stimme zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkalfeld:

„Es ist heute für uns ausgezeichnet gelaufen, wir haben in der ersten Halbzeit vier Tore geschossen und in der zweiten Spielhälfte haben wir das Match kontrolliert. Meine Mannschaft hat eine perfekte Leistung gezeigt und es kam nie der Zweifel auf, dass wir nicht weiterkommen werden.“

