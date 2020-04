Die britische Glücksspielkommission hat Gesetze zum Schutz gefährdeter Gruppen vor Glücksspielwerbung umgesetzt. Diese Maßnahmen beinhalten, wie Glücksspielfirmen werben können und wann und wo sie für ihre Dienstleistungen werben können.

Einige der größten Wettfirmen haben auch eigene Schritte unternommen, um Glücksspiel Probleme zu verhindern. Diese Glücksspielfirmen haben sich freiwillig bereit erklärt, während Live-Fußballveranstaltungen, nicht zu werben, man spricht hier vom whistle-to-whistle Verbot. Man ging davon aus, dass Glücksspielwerbung während Live-Sportveranstaltungen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Spielsucht erhöht.

Dennoch gibt es eine neue Besorgnis, die im Zusammenhang mit Wettanbietern in der Sportwelt wächst "und diese hat mit Sponsoring zu tun."





Britisches Fussball und wachsendes Wettsponsoring

In der Fußball Saison 2019-2020, die sich aufgrund des COVID-19-Ausbruchs derzeit in einer Pause befindet, werden 50% der Premier-League-Klubs von einem Glücksspielunternehmen gesponsert.

Das bedeutet, dass Online-Casinos und Wettanbieter ihren Anspruch auf Mannschaftstrikots und rund um die Stadien geltend machen. Das Glücksspiel-Sponsoring ist in der unteren Liga sogar noch stärker vertreten, da über 70% der Klubs ein Glücksspiel-Logo auf den Trikots ihrer Teams anbringen.

Insgesamt werden - zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts - schockierenderweise 27 der 44 Top-Profi-Fussballklubs von einem Wettbüro gesponsert.





Es ist nicht nur ein Problem Großbritanniens

Die Statistiken bezüglich des Glücksspiel-Sponsorings im Vereinigten Königreich sind aussagekräftig, aber das Vereinigte Königreich ist nicht der einzige Ort, an dem das Glücksspiel-Sponsoring im Sport auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die National Football League (NFL) hat einen neuen Ansatz in Bezug auf Sportwetten gewählt, indem sie NFL-Teams die Genehmigung erteilt hat, ab 2020 Sponsoren von Sportwetten zuzulassen. In US-Bundesstaaten, in denen Sportwetten legal sind, "was aufgrund des Urteils des Obersten Gerichtshofs im Mai 2018 für alle gelten könnte - werden die Teams auch in der Lage sein, Wett-Lounges einzurichten und mobile Wettmöglichkeiten zu fördern.”

Es gab auch einen Wendepunkt für die NBA im Jahr 2019, als sich die Liga einen eigenen Wettsponsorvertrag mit dem MGM im Wert von angeblich 25 Millionen Dollar sicherte. Dies öffnet nun einzelnen NBA-Teams die Möglichkeit, Glücksspielsponsoring zu erwerben.

Wenn überhaupt, dann eröffnet sich die Möglichkeit des Glücksspiel-Sponsorings im Sport für Glücksspielunternehmen an verschiedenen Standorten noch weiter.





Was ist mit Österreich?

Man kann mit Recht sagen, dass die österreichischen Ligen nicht so prominent sind wie die Premier League, so dass sie natürlich weniger Aufmerksamkeit von Sponsoren aus dem Glücksspielbereich erhalten.

Man kann auch argumentieren, dass Online-Casinos und Sportwetten-Websites in Österreich weniger populär sind als zum Beispiel in Großbritannien.

Wir müssen jedoch nicht weit suchen, um ein Beispiel zu finden, da die österreichische Bundesliga von Tipico - einer Sportwetten-Website - gesponsert wird.





Aber warum ist das ein Problem?

Der Grund, warum Wettanbieter Elite-Clubs ins Visier nehmen, liegt in ihrer Popularität und ihrem Marketingwert. Fußball ist nach wie vor die beliebteste Sportart im Vereinigten Königreich, wobei viele Fans jedes Wochenende Wetten auf die Spiele abschließen. Darüber hinaus ist der Elite-Fußball im Vereinigten Königreich ein globales Produkt, das weltweit ausgestrahlt wird und bei dem mehr Fans zuschauen - und spielen!

Es hat sich sogar herausgestellt, dass Glücksspiel-Sponsoring Menschen aus ärmeren Ländern Afrikas dazu bringt, auf britische Fußballspiele zu wetten um dadurch der Armut zu entkommen. Manchmal werden diese Wetten von minderjährigen Spielern mit gefälschten Konten auf bekannten britischen Wettbüros platziert.

Dennoch könnte das Problem enger mit der Heimat verbunden sein. Die britische Glücksspielkommission schützt schutzbedürftige Minderjährige, indem sie Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass diese Gruppen mit Glücksspielwerbung und der Attraktivität des Glücksspiels in Berührung kommen. Bemerkenswert ist, dass The Ashes die erste sportliche Gelegenheit war, alle Wettanzeigen vor 21 Uhr zu verbieten.

Allerdings sind junge Menschen, die auch Sportfans sind, immer noch einer Reihe von Wettanbietern ausgesetzt, wenn sie mit ihren Familien Spiele anschauen oder Stadien besuchen, die in Casinos und Sportwetten Seiten gebrandmarkt sind. Es endet auch hier nicht. Es gibt auch einen Trend, dass einzelne Athleten von Glücksspielfirmen gesponsert werden, was bedeutet, dass die Helden der jungen Fans sie nun möglicherweise auch dem Glücksspiel aussetzen.

Obwohl Logos nicht gerade als Werbung gelten, fallen junge Leute den Unternehmen immer noch Opfer und interessieren sich möglicherweise für das, was sie sind. Darüber hinaus werden auch diejenigen, die das gesetzliche Mindestalter für Glücksspiele erreicht haben, aber aufgrund eines früheren Problems oder aus einem anderen Grund als gefährdet gelten, während sie Sport sehen, ständig Glücksspielunternehmen ausgesetzt sein.





Was wird getan?

Kinderfußballstreifen, die in Großbritannien verkauft werden, werden ohne diese Glücksspiel-Logos geliefert. Dies ist eine Möglichkeit, die Exposition gegenüber Glücksspielen auf einer grundlegenden Ebene zu beseitigen. Dennoch wird immer mehr Kritik laut, dass mehr getan werden sollte, wobei einige sogar fordern, das Sponsoring von Glücksspielen im Profisport vollständig einzustellen.

Abgeordnete der Labour-Partei haben erklärt, dass sie, wenn ihre Partei an die Macht käme, diese Art von Sportsponsoring für immer beenden würden. Ihre Haltung wird auch von Kampagnengruppen unterstützt. Diese Gruppen weisen darauf hin, dass die Abschaffung des Wettsponsorings auf die gleiche Weise angegangen werden sollte wie die Abschaffung der Live-Werbung, weil Kinder zuschauen könnten.

Bis jetzt gibt es noch nichts Konkretes, was darauf hindeutet, dass Änderungen vorgenommen werden, aber wenn mehr Gruppen Druck ausüben oder Abgeordnete weiterhin Bedenken äußern, könnte sich in Großbritannien etwas ändern. In den USA wird sich die Situation auf der anderen Seite des Atlantiks wohl weniger wahrscheinlich ändern, wenn man bedenkt, dass dort die Glücksspielbeschränkungen gerade erst gelockert wurden. Eine schnelle Kehrtwende könnte gelinde gesagt, einige Beamte dumm aussehen lassen.

Interessieren sich Fans für Glücksspielsponsoren im Sport?

Einige Fans sind vielleicht besorgt, wenn sie ihre jüngeren Kinder zu Spielen mitnehmen oder diese gemeinsam mit Freunden, die als gefährdet eingestuft werden, besuchen.

Die Forschung hat auch ergeben, dass die Mehrheit der Fans der Meinung ist, dass die Trikots ihrer Mitspieler ohne Spielsponsoring besser aussehen. Dies erklärt möglicherweise die Popularität von Retro-Streifen, die überhaupt kein Sponsoring haben "oder ein Sponsoring vor der Globalisierung, das nur für den lokalen Bereich der Mannschaft relevant ist".





Glücksspielfirmen im Sport: Die Frage des FA-Pokals

Sponsoring ist nicht das Einzige, was derzeit in Frage gestellt wird. Der Fussballverband (FA) hat die Rechte an Live-Spielen an einen Dritten verkauft, der diese Rechte dann an mehrere Käufer verkauft hat, darunter sieben gemeldete Wettbüros.

Das bedeutet, dass einige Personen, die sich ausgewählte Spiele des FA-Pokals ansehen möchten, dies per Streaming von einer Wettseite aus tun können. Wie auf die Spiele zugegriffen wird, ist nicht genau bekannt, aber es kann sein, dass man ein Konto einrichten oder sogar Geld für die Spiele, auf die zugegriffen werden soll, einzahlen muss.

Nach einer weiteren Welle harscher Kritik heißt es, dass die britische Glücksspielkommission dieser Frage auf den Grund gehen wird.