Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Sieger heißt es heute in Budapest, wenn der FC Bayern München im UEFA Supercup auf den FC Sevilla trifft. 20.000 Zuschauer dürfen am heutigen Donnerstagabend in der Puskas-Arena Platz nehmen. Jene Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, den Supercup hier zu verfolgen >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten.

Beeindruckende Serien auf beiden Seiten

Die Bayern haben eine beeindruckende Serie vorzuweisen: Die jüngsten 22 Pflichtspiele konnten die Schützlinge von Hansi Flick allesamt gewinnen. Demnach gehen die Münchner als Favorit in die Partie gegen den Europa-League-Sieger aus Sevilla. Doch Bayern-Kapitän Manuel Neuer warnt: „Gerade wenn du solche Erfolge geholt hast, will dich jeder schlagen. Wir wollen das nicht zulassen, haben einen tollen Lauf und wollen diese Serie weiter fortsetzen."

Doch auch Sevilla wird den UEFA Supercup mit einer breiten Brust in Angriff nehmen. Wettbewerbsübergreifend sind die Andalusier seit 21 Pflichtspielen unbesiegt. Außerdem ist der FC Sevilla mit sechs Triumphen Rekordsieger in der Europa League. „Wir gehen mit großer Zuversicht in dieses Spiel“, sagt Sevilla-Coach Julen Lopetegui.

So könnten die Teams spielen

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski

Sevilla: Bono - Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna - Banega, Fernando, Jordan - Suso, de Jong, Ocampos

Schiedsrichter der Begegnung

Anthony Taylor (England)

Bayern München gegen Sevilla im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Bayern München gegen Sevilla live auf DAZN

Der UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern München und FC Sevilla wird LIVE und in voller Länge auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen.

Moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter, als Kommentator fungiert Jan Platte. Beide werden von Experte Ralph Gunesch unterstützt. Der Vorbericht startet um 20:45 Uhr.

Wo kann ich Bayern München gegen Sevilla live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie um den UEFA Super Cup am Donnerstagabend um 21 Uhr live auf Sky Sport 1 HD und exklusiv für Sky Q Kunden auch auf Sky Sport UHD.

Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie live. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt die Zuschauer ab 20:30 Uhr aus dem Studio.

von Ligaportal, Fotos: SID