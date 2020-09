Zu einer kuriosen Aktion kam es unlängst in der höchsten estnischen Fußball-Liga. So wurde im Spiel zwischen FCI Levadia und Kalju FC ein Spieler bereits nach 13 Sekunden ausgewechselt. Es traf den erst 16-jährigen Kicker Lauri Suup von Kalju FC.

Lauri Suup war "Notlösung"

Der Grund für diese kuriose Aktion lässt sich auf eine Regelung in der obersten estnischen Liga zurückführen. Dort müssen zumindest zwei heimische Spieler aufgeboten werden, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden. Aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche Spieler von Kalju FC in Quarantäne mussten, wurde Lauri Suup erstmals in der ersten Elf aufgeboten. Bei der ersten Unterbrechung kam jedoch ein routinierter Spieler für ihn in die Partie.

von Ligaportal; Foto: Screenshot Youtube