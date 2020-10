Große Überraschung in der englischen Premier League: Der englische Rekordmeister Manchester United verkaufte in letzter Zeit mehr Frauen- als Herren-Dressen. Die Trikots der beiden Star-Neuzugänge Christen Press und Tobin Heath, ihres Zeichens US-amerikanische Weltmeisterinnen, sind aktuell der Verkaufsschlager in den Shops von ManUnited.

Die Trikots der Superstars Paul Pogba, Anthony Martial, Bruno Fernandes oder Marcus Rashford verkauften sich nicht so oft wie jene der beiden Weltmeisterinnen.

Christen Press, die in Los Angeles geboren wurde, entschied sich für die Nummer 24 - als Hommage an die verstorbene Basketball-Legende Kobe Bryant. "Ich bin nicht jemand, der zu viel Glück oder Bedeutung für eine Zahl hat, aber als ich meine normale Nummer nicht tragen konnte, habe ich diese für Kobe gewählt, weil ich ein Mädchen aus LA bin", wird Press zitiert.

von Ligaportal, Foto, Grafik: SID/Ligaportal