Ferencvaros konnte am vergangenen Wochenende das Budapest-Derby gegen Ujpest mit 2:0 gewinnen. Als das Spiel bereits längst entschieden war, leistete sich Ferencvaros-Kicker Abraham Frimpong ein Blackout und beging ein Horror-Foul. In der dritten Minute der Nachspielt, wenige Sekunden vor Schluss, sprang der gebürtige Ghanaer seinem Gegenspieler mit gestrecktem Bein gegen den Kopf. Eine völlig unnötige Aktion in diesem bereits entschiedenen Spiel.

Das Horror-Foul von Frimpong im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot