Erling Braut Haaland ist nicht zu stoppen. Nun hat der ehemalige Stürmer von Red Bull Salzburg eine Bestmarke in der Champions League aufgestellt. Sein gestriges Tor im Spiel Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg (2:0) war Haalands zwölfter Treffer in seinem zehnten Spiel in der Königsklasse. Das ist vor ihm noch keinem Spieler gelungen.

Simone Inzaghi, Sadio Mané und Harry Kane waren bislang mit jeweils neun Treffern die Rekordhalter. Cristiano Ronaldo etwa benötigte 47 CL-Partien, um zwölf Treffer zu erzielen. Mittlerweile hält der Superstar jedoch bei 130 Treffern in der Champions League und führt damit die Liste der erfolgreichsten Torschützen an. Lionel Messi benötigte 25 Partien, um 12 Champions-League-Tore zu erzielen.

Der norwegische Top-Stürmer ist auch in dieser Saison in absoluter Bestform. In neun Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm acht Treffer. Zudem leistete Haaland drei Assists.

von Ligaportal, Foto: SID