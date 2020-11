In der zweithöchsten englischen Fußball-Liga ist es am Samstag zu einem unglaublichen Vorfall gekommen. Im Spiel zwischen Preston North End gegen Sheffield Wednesday (Endstand 1:0) griff Darnell Fisher von Preston North End seinem Gegenspieler Callum Paterson zweimal in den Schritt.

Die unglaubliche Aktion im Video

What the HELL is Fisher doing to Paterson here????? #swfc pic.twitter.com/wrJLcMiglm — Chris Robinson (@ChrisIRobinson) November 21, 2020

Harte Strafe könnte drohen

Diese unmoralische Berührung könnte für den 26-jährigen Darnell Fisher eine herbe Strafe nach sich ziehen. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, ermittelt bereits der englische Fußballverband.

von Ligaportal, Foto: SID