Riesen-Aufregung herrschte um den Siegtreffer von Kylian Mbappe im Nations-League-Finale zwischen Frankreich und Spanien. Der 22-Jährige startete nach einem Pass von Hernandez aus klarer Abseitsposition und schoss kurz darauf zum 1:2 ein. Der VAR überprüfte die Situation und gab den Treffer.

Der Grund: Eric Garcia hatte den Ball nach dem Abspiel in eine andere Richtung gelenkt, ehe Kylian Mbappe den Siegtreffer erzielte. Diese Berührung hat den VAR offenbar dazu bewogen, das Tor anzuerkennen.

Das Unverständnis beim ORF über die Entscheidung des VAR war groß. Das Trio Pariasek, Prohaska und Payer erkannte hier eine klare Fehlentscheidung. "Ich kann keine neue Regel machen, dass wenn ein Spieler den Ball berührt, es kein Abseits mehr ist. Das ist absurd", wütet Prohaska. Helge Payer stimmte ihm zu.

Kylian Mbappe making a complete mockery of Spain and the GK. France turn the game around and now lead 2-1. #ESPFRA #NationsLeague #UEFANationsLeague #NationsLeagueFinal pic.twitter.com/gBMyncFVSe