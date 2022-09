Er erzielte beim FC Red Bull Salzburg in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga und Champions League Tore am Fließband, ebenso und gar auf Anhieb in der deutschen Bundesliga bei Borussia Dortmund und derzeit in der Premier League für Manchester City: Phänomen Erling Haaland. Der 22-jährige, norwegische Sturmtank liefert Tore und Superlativen nonstop, steigert seinen Marktwert stetig...ist mittlerweile dem französischen 2018er-Weltmeister Kylian Mbappe (Paris SG) als teuerster Spieler der Welt dicht auf den Fersen, bei einem Marktwert von 150 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.de). Siehe auch Tabelle!

12 Tore in 8 Partien für Citizens

Für seinen seit diesem Sommer neuen Klub Manchester City, den amtierenden englischen Meister mit Trainer Pep Guardiola, scorte Erling Braut Haaland bereits 12 (!) Mal in 8 Pflichtpartien. Darunter 10 Treffer mit zweimaligem Triple-Pack in der Premier League und dem Doppelpack jüngst beim 4:0-Auswärtssieg in der Champions League in Spanien beim FC Sevilla.

Mit Kevin De Bruyne und dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan hat der großgewachsene Goalgetter (1,95 Meter), der in 21 Länderspielen für Norwegen sensationelle 20 Treffer erzielte, prädestinierte Vorlagengeber und "Zulieferer" bei den Citizens.

Der "blonde Bomber" - dreimaliger Fußballer des Jahres (2021 + 2020 in Norwegen, 2019 in Österreich) - ist nicht zu stoppen.

Stets voll fokussiert, willenstark, gallig, gierig nach Toren, mental stark: Erling Haaland, der auch für seinen neuen Klub Manchester City im ersten Champions League Match beim FC Sevilla vergangene Woche scorte...und zwar "typisch" doppelt.

MEGA: Haaland und die Gier nach Toren & Rekorden

Hier Auszüge seiner bisheriger Fabel-Bilanz: 25 Tore (!) in 20 UEFA Champions League-Spielen, 17 Tore in 16 Partien der österreichischen Bundesliga (18/19, 19/20), 62 Treffer in 67 Bundesliga-Matches in Deutschland...und nun 10 Treffer in nur 6 Premier League-Partien.

Fotocredit: IMAGO/ ZUMA Wire