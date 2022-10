Beim Spiel zwischen Chemie Leipzig und dem Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost verletzt sich Stürmer Denis Jäpel. Der Leipzig-Kicker kann nicht mehr rechtzeitig vor einer Mauer abbremsen, prallt rein und geht k.o.! Die Szene ging bereits auf TikTok virtal - mehr als 20 Millionen Mal wurde das Video geklickt.

Beim 1:0 von Chemie Leipzig in Chemnitz (Tor: Dennis Mast/79.) knallte Leipzigs Denis Jäpel (24) nach 23 Minuten mit dem Kopf gegen eine Begrenzungsmauer im Stadion. „Ich hatte einen Ball ins Aus geschlagen, kam auf dem nassen Pflaster nicht mehr zum Bremsen“, sagt der Stürmer. „Danach fehlen mir ein paar Minuten."

Denis Japel suffered one of the most sickening injuries we've seen in a long time after a brutal collision with a wall pic.twitter.com/1yiaFXDRlC