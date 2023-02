Im Champions League-Achtelfinale treffen sie aufeinander: Titelverteidiger Real Madrid (mit David Alaba) und der FC Liverpool. Deren Trainer Jürgen Klopp mit den "Königlichen" in Verbindung gebracht wird. Das CL-Hinspiel steigt nächsten Dienstag an der Anfield Road, das Retourmatch findet am 15. März im Stadion Bernabeau in Madrid statt. Ab Sommer die neue Heimstätte für den 55-jährigen Deutschen als künftigen Real-Coach?

Auch wenn es bisher eine gebrauchte Saison ist, weckt Jürgen Klopp Begehrlichkeiten auf dem Trainermarkt

FC Liverpool nur auf Rang 9 in Premier League

Zunächst herrscht erstmal Aufatmen bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge (3 Niederlagen, 1 Remis) konnte die „Reds“ endlich wieder einen Dreier in der englischen Premier League einfahren. Im 242. Mersey-Side-Derby besiegten die Liverpooler den FC Everton mit 2:0. Ein wichtiger Sieg – auch für Erfolgstrainer Jürgen Klopp!

Der ehemalige Bundesliga-Coach (Borussia Dortmund, Mainz 05) war zuletzt immer wieder in die Kritik geraten. Kein Wunder, denn Liverpool läuft den eigenen hohen Erwartungen in dieser Saison weit hinterher. In der Liga ist man mit Platz 9 nur Mittelmaß.

Obwohl Klopp mit den Engländern eine wahre Horror-Saison spielt, weckt der gebürtige Stuttgarter Begehrlichkeiten. Der 55-Jährige hat noch bis 2026 Vertrag. Sollte ihn Liverpool aber tatsächlich nach dieser Spielzeit vor die Tür setzen, steht offenbar schon ein anderer europäischen Top-Klub bereit.

Jürgen Klopp bei Real ganz oben auf Trainer-Wunschzettel

Wie die spanische Tageszeitung „El Nacional“ berichtet, hat LaLiga-Spitzenklub Real Madrid Jürgen Klopp ganz oben auf dem Trainer-Wunschzettel. Auch dort ist der Trainer in die Kritik geraten. Real-Coach Carlo Ancelotti hat Erzrivale FC Barcelona in der Liga 5 Punkte davonziehen lassen. Sollte auch in der Champions League – Real trifft im Achtelfinale ausgerechnet auf Liverpool – früh Schluss sein, könnte die Zeit des 63-jährigen Italieners in Madrid ablaufen, so das Blatt.

Um Klopp ein Engagement in der spanischen Hauptstadt schmackhaft zu machen, wolle man im Sommer zwei Mega-Transfers abschließen. Laut des Berichts will Real den 19-jährigen Dortmunder Jude Bellingham und Paris SG-Topstürmer Kylian Mbappé holen.

Bellingham wird deb BVB nach der Saison verlassen. Die internationalen Top-Klubs stehen bereits Schlage. Dem deutschen Vizemeister aus dem Ruhrgebiet winken weit über 100 Millionen Euro Ablöse für den englischen Nationalspieler. Real scheint bereit, diese Summe zu zahlen.

Auch beim 24-jährigen Franzosen Mbappé soll demnach ein weiterer Versuch unternommen werden. Bereits im vergangenen Sommer sah alles nach einem Mega-Transfer des Franzosen nach Madrid aus. Doch der Weltmeister von 2018 entschied sich um, verlängerte überraschend bei Paris Saint-Germain. Real will ihn aber dennoch nicht aufgeben.

Mit Bellingham – wird auch mit Liverpool in Verbindung gebraucht – und Mbappé hätte Real zwei schlagende Argumente mehr, um Klopp von einem Wechsel nach Spanien zu überzeugen...