Auf das U21-Nationalteam (JG 2002) wartet die erste Bewährungsprobe des Jahres 2023. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch trifft am morgigen Freitag im türkischen Antalya auf die Alterskollegen aus Polen.





"Es erwartet uns ein richtig starker Gegner, die Polen haben ein sehr gutes Team", so Gregoritsch. Die Bilanz des polnischen Teams steht nach vier Spielen bei einem Sieg (3:2 vs. Türkei), einem Remis (1:1 vs. Lettland) und zwei Niederlagen (1:2 vs. Kroatien, 0:1 vs. Griechenland).



Davon dürfe man sich aber nicht täuschen lassen, so der Teamchef. In den Spielen gegen Lettland und Griechenland seien die Polen spielbestimmend gewesen, hätten die Partie eigentlich gewinnen müssen, sagt er weiter. Mit Mateusz Musialowski (FC Liverpool/ENG), Patrick Peda (SPAL/ITA) und Aleksander Buksa (Standard Lüttich/BEL) stehen drei Legionäre im polnischen Aufgebot. Die restlichen Spieler stehen in der heimischen Liga unter Vertrag.

Viel Potenzial

Bei allem Respekt vor dem kommenden Gegner, liegt der Fokus des U21-Teams aber auf den eigenen Stärken. Davon würde es reichlich geben, so der Teamchef.



"Unsere Defensivspieler sind körperlich enorm präsent, im Mittelfeld verfügen wir über eine sehr gute Mischung aus Läufern und Technikern und in der Offensive haben wir verschiedene Waffen, über die wir immer für ein Tor gut sind. Was noch dazukommt, sind die vielen ganz unterschiedlichen Charaktere, die sich in diesem Team wiederfinden. Wir haben wirklich viel Potenzial", so Gregoritsch, der am Mittwoch seinen 65. Geburtstag im Kreis seines Teams feierte.



Abwehrchef und Vize-Kapitän Leo Querfeld stimmt zu: "Wir arbeiten als gesamtes Team defensiv diszipliniert, haben dadurch erst ein Gegentor aus dem Spiel bekommen. Offensiv brauchen wir nicht viele Chancen für ein Tor. Es sind viele neue Spieler dabei, da sind wir als Team gefordert, ihnen zu helfen. Ich bin überzeugt, dass sie uns mit ihren Qualitäten weiterhelfen werden. Es gilt, die bestmögliche Mannschaft zu finden."



Verzichten muss die U21-Auswahl beim ersten Spiel des Jahres auf Paul Koller (GAK 1902). Eine sofortige MRT-Untersuchung vor Ort ergab eine Sprunggelenksverletzung. Für ihn wurde mit Leo Mätzler (FC Mohren Dornbirn 1913) ein sechster Debütant nachnominiert.

Freundschaftliches Länderspiel

Österreich - Polen: 24. März 2023, 13:30 Uhr, Mardan 2. Stadi, Antalya

Foto: Harald Dostal/fodo.media