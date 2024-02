"Alles oder nichts" heißt es an diesem Mittwoch, den 28. Februar 2024, wenn die Salzburger Jungbullen den FC Nantes in der heimischen Akademie zum UEFA Youth League-Achtelfinale empfangen (15:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Das Cinel-Kollektiv des FC Salzburg wusste im vergangenen Herbst gegen Europas Top-Nachwuchsschmieden zu überzeugen und marschierte gegen die U19-Mannschaften von Inter Mailand, Benfica Lissabon und Real Sociedad ungeschlagen in die K.-o.-Runde.

FC Nantes drei Mal vom Punkt erfolgreich

Der FC Nantes, zum zweiten Mal in Folge amtierender Meister der französischen Championnat National U19, erlebte trotz guter Leistungen einen maximal nervenaufreibenden Weg ins Achtelfinale. In den beiden Meisterweg-Runden gegen Lech Poznan (POL) und HJK Helsinki (FIN) ging es nach Hin- und Rückspiel ins Elfmeterschießen, im Zwischen-Play-off gegen den FC Sevilla folgte die Entscheidung ebenfalls erst vom Punkt.

Sehnsucht nach Heimspiel in K.-o.-Runde wird gestillt

Wie üblich gibt es in der anstehenden K.-o.-Phase der UEFA Youth League kein Hin- und Rückspiel, der Einzug ins Achtelfinale entscheidet sich also an diesem Mittwoch auf jeden Fall in Salzburg.

In den vergangenen Jahren bekamen die Jungbullen stets Auswärtsduelle zugelost, zuletzt spielte man im Achtelfinale am 04. März 2020 beim 4:1-Sieg gegen Derby County vor eigenem Publikum. Entsprechend groß ist also nun die Euphorie, in der Salzburger Akademie endlich wieder vor eigener Kulisse aufzulaufen.

Mögliches Viertelfinale ebenfalls vor heimischer Kulisse

Gemeinsam mit den Achtelfinal-Paarungen hat die UEFA bereits alle weiteren Runden für Europas wichtigsten U19-Bewerb ausgelost. Bei einem Weiterkommen würden die Salzburger am 12. oder 13. März 2024 im UYL-Viertelfinale daheim auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Kopenhagen und MSK Zilina treffen. Das Final-4-Turnier steigt vom 19. bis 22. April 2024 in Nyon (SUI).

"...alles dafür tun, um mit einem Sieg unter die besten acht Teams Europas zu kommen"

Cheftrainer Onur Cinel: „Uns erwartet ein richtig spielstarker Gegner, der sich die Teilnahme am Achtelfinale mit guten Leistungen mehr als verdient hat. Der Umstand, dass wir dieses Duell daheim spielen dürfen, sorgt unsererseits für besonders viel Vorfreude. Unser Ziel dabei ist es, an die guten Leistungen aus dem Herbst mit der ungeschlagenen Gruppenphase anzuknüpfen. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, um mit einem Sieg unter die besten acht Teams Europas zu kommen!“

Alle Ergebnisse & Termine der Gruppenphase

SPIELTAG 1: Mi., 20. September 2023, 14:00 Uhr (MESZ)

Benfica Lissabon vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Futebol Campus Seixal

SPIELTAG 2: Di., 03. Oktober 2023, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. Real Sociedad 5:2 (1:1), Akademie Salzburg

SPIELTAG 3: Di., 24. Oktober 2023, 14:00 Uhr

Inter Mailand vs. FC Salzburg 2:3 (0:2), Youth Development Training Center

SPIELTAG 4: Mi., 08. November 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Inter Mailand 1:1 (0:0), Akademie Salzburg

SPIELTAG 5: Mi., 29. November 2023, 14:00 Uhr

Real Sociedad vs. FC Salzburg 0:2 (0:2), Instalaciones Deportivas Zubieta XXI

SPIELTAG 6: Di., 12. Dezember 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Benfica Lissabon 4:2 (3:1), Akademie Salzburg

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty