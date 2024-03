Das U17-Nationalteam (JG 2007) kommt in seinem zweiten Spiel der Heim-Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2024 zu einem Remis. Nach einem Last-Minute-Gegentreffer trennt sich die Auswahl von Teamchef Martin Scherb von Norwegen mit 2:2 (1:1). Die österreichischen Treffer erzielen Ilia Ivanschitz (36./Elfmeter) und Philipp Moizi (64).

Die Partie in der Ergo Arena Wiener Neustadt beginnt denkbar schlecht für das ÖFB-Team. Bereits in der ersten Spielminute gelingt den Norwegern der Führungstreffer. Jesper Eikrem bedient Mittelstürmer Sean Nilsen-Modebe und der überwindet ÖFB-Goalie Marcel Kurz. Österreich davon aber nur kurz geschockt. Thierry Fidjeu-Tazemeta und Oghenetejiri Adejenughure verfehlen das Ziel (4., 7.). Die bis dahin beste Möglichkeit resultiert aus einer Standardsituation. Ensar Music bringt den Ball zur Mitte, Florian Hangl steigt höher als die Gegenspieler, setzt den Ball aber neben das Tor (15.).

Die Scherb-Auswahl bemüht, sich, schnellstmöglich zum Ausgleich zu kommen, aber die Norweger lassen nur wenig zu. Nach einer halben Stunde sorgen aber die Norweger selbst fast für den Ausgleich. Eaden Roka sucht mit einem langen Ball den startenden Ilia Ivanschitz, ein norwegischer Verteidiger hat Glück, dass ein Klärungsversuch nicht im eigenen Tor landet. Der Druck der ÖFB-Auswahl nimmt zu und in der 36. Minute wird Oghenetejiri Adejenughure im Strafraum zu Fall gebracht. Der Referee entscheidet sofort auf Elfmeter. Ilia Ivanschitz tritt an und trifft links unten aus Sicht des Schützen.

Mit dem 1:1-Zwischenstand geht es auch in die Halbzeit. Der zweite Durchgang startet dann mit einem ersten Angriff Österreichs. Thierry Fidjeu-Tazemeta ist auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe wird aber im letzten Moment abgefangen (46.). Noch keine Stunde ist gespielt, da schwächen sich die Norweger selbst. Lucas Svenningsen sieht nach einem Foul an Ensar Music die Rote Karte (56.). Und das nutzen die Österreicher eiskalt aus und drehen die Partie. Wieder ist Adejenughure beteiligt. Nach einem schönen Ballgewinn im Mittelfeld legt er nach links raus, auf den mitgelaufenen Philipp Moizi und der eingetauschte Angreifer lässt sich diese Chance nicht entgehen. Er schließt überlegt, flach in das lange Eck ab (64.).

Fast gelingt der ÖFB-Auswahl der Doppelschlag. Dieses Mal bedient Moizi den freistehenden Adejenughure, der jedoch über das Tor köpft (65.). Von Norwegen kommt in Unterzahl nicht mehr viel. Die Scherb-Schützlinge verpassen bei einigen Abschlüssen die vorzeitige Entscheidung - und das rächt sich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gelingt dem aufgerückten Innenverteidiger Jonathan Norbye der Ausgleich (90.+2). Mit vier Punkten aus zwei Spielen übernimmt Österreich vorerst die Tabellenführung der Gruppe. Später am heutigen Tag treffen im Parallelspiel Spanien und Slowenien aufeinander. Das letzte Spiel der ÖFB-Auswahl steigt am Dienstag in der Ergo Arena Wiener Neustadt. Der Gegner dann heißt Spanien.

Stimmen zum Match

Teamchef Martin Scherb: "Die Enttäuschung so unmittelbar nach Schlusspfiff ist riesig. Wir waren die klar bessere Mannschaft, lassen nur zwei Chancen zu, aber die haben den Norwegern heute gereicht. Wir waren einfach nicht clever genug in der Verteidigung und vorne gegen zehn Mann nicht zielstrebig genug."

"Wie wir nach dem frühen Schock zurückgekommen sind, war gut, wir haben das Spiel dann komplett im Griff gehabt, verpassen es aber, uns mit Toren dafür zu belohnen. In den entscheidenden Momenten waren wir heute nicht cool genug."

"Es wird jetzt richtig schwer für uns. Spanien ist eine richtige gute Truppe, das haben wir im Vorfeld gewusst und sie haben es gegen Norwegen bewiesen. Wir haben uns selbst in diese Lage gebracht, da ist niemand anderer schuld. Du kannst schon einmal gegen Norwegen 2:2 spielen, keine Frage, das ist ein gutes Team. Aber mit den Voraussetzungen heute, musst du in einer so entscheidenden Phase das Spiel über die Zeit bringen oder früher entscheiden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir haben heute eine ganz, ganz große Chance zur Endrunde zu fahren, liegen gelassen und das ist sehr schade."

Eliterunde zur UEFA U17 EURO 2024

Österreich vs. Norwegen 2:2 (1:1)

Tore: Ivanschitz (E/36.), Moizi (64.) bzw. Nilsen-Modebe (1.), Norbye (90.+2)

Rot: Svenningsen (56.)

Österreich: Kurz - Sorg, Dalpiaz, Pfluger, Roka - Spalt (K), Music (87. Mahiya), Ivanschitz (69. Maybach) - Hangl (46. Moizi), Adejenughure, Fidjeu-Tazemeta (69. Hödl)

Foto: ÖFB