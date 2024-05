Im WM-Jahr 1998 wurden Stehplätze in den UEFA-Klubwettbewerben verboten. Doch nach endlos langen 26 Jahren werden sie für die Fußball-Fans mit der kommenden Saison 2024/25 nun in Österreich wieder zugelassen. Davon betroffen sind die fünf Europacup-Vertreter SK Sturm Graz (Champions League-Fixstarter Gruppenphase), FC Red Bull Salzburg (CL-Quali, 2. Runde), LASK (Europa League-Play-off 4. Rd.), SK Rapid (EL-Quali, 2. Rd.) sowie TSV Hartberg oder FK Austria Wien (Conference League-Quali, 2. Rd.), die den letzten rot-weiß-roten Teilnehmer noch ermitteln (Ligaportal-LIVETICKER).

Positiver Test in Top-5-Ligen

Seit der Saison 2022/23 durften Vertreter der Top-5-Ligen - also England, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien - erstmals wieder Stehplatz-Tickets verkaufen. Nachdem dieser "Test" positiv bewertet wurde, dürfen ab der Saison 2024/25 auch in Österreich wieder Stehplätze zum Verkauf freigegeben werden, wie die UEFA in einer Aussendung verkündete.

Neben der ADMIRAL Bundesliga erhalten auch die Niederlande, Portugal, Belgien und Schottland die "Stehplatz-Freigabe". Die Stehplatztribünen sollen "in Übereinstimmung mit den nationalen Bestimmungen" genutzt werden. Die Genehmigung gilt sowohl für Heim- als auch Auswärtssektoren, in denen Stehplätze zur Verfügung stehen.

Die Organisation "Football Supporters Europe", begrüßt die Entscheidung der UEFA. Durch das Angebot von Stehplätzen im Stadion verbessere sich die Erfahrung für die Fans, außerdem würden dadurch "Eintrittskarten erschwinglich bleiben", so die Organisation in einer Aussendung.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL