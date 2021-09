6-Punkte-Wochenende! Lurnfeld schüttelt die Krise ab!

Details Montag, 20. September 2021 20:15

Lurnfeld siegte mit 2:1 gegen SG Virgental/TSU Virgen. Bereits am Freitag schossen die Oberkärntner im Derby FC Mölltal gleich mit 8:1 ab. Die Truppe von Erich Knaller machte damit einen Sprung nach vor in der Tabelle, setzte sich vom Keller ab und hat das vordere Mittelfeld wieder in Sichtweite. Daniel Urbas fand wieder seinen Torriecher, traf insgesamt fünfmal in beiden Spielen.

FC Mölltal vs. Lurnfeld 1:8

Das Nachholspiel am Freitag gestaltete sich ab dem 1:0 für Lurnfeld als ein Spiel auf einer schiefen Ebene Richtung Mölltal-Gehäuse. Nach der Führung ging es locker von der Hand, oder besser von den Beinen der heuer noch gar nicht erfolgsverwöhnten Lurnfeld-Kickern. Zur Pause stand es bereits 0:3, direkt nach dem Seitenwechsel sorgte der zweite Treffer von Daniel Urbas für die Entscheidung. Danach konnte sich die Truppe von Erich Knaller austoben, Endstand 8:1.

Zähes Spiel im Virgental

So einfach war es dann bei den bekannt heimstarken Virgentalern aber nicht. Die Heimischen gingen in Führung, nachdem Torhüter Benedict Unterwurzacher einen Urbas-Freistoß mit Latte und Glück des Tüchtigen parierte. Fabio Pargger stieg am 5er am höchsten, traf zur Führung der Osttiroler.

Fast postwendend gelang aber der Ausgleich, nachdem Urbas im Strafraum attackiert wurde, gab Schiedsrichter Marco Schlacher Elfmeter für die Gäste. Der Gefoulte trat selbst an und glich aus. Danach übernahm Lurnfeld das Kommando, ohne aber noch die ganz zwingenden Möglichkeiten vorzufinden.

In der 57. Minute fiel der entscheidende Treffer, als nach einem schönen Spielzug Ivan Glavic Urbas mit der Brust den Ball auflegte. Der Goalgetter ließ sich nicht lange bitten und traf zum fünften Mal in nicht einmal 48 Stunden. Virgen begann ab der 75. Minute Druck aufzubauen, aber der Ausgleich wollte nicht gelingen. Davor wiederum war es Unterwurzacher, der seine Farben im Spiel hielt. Es blieb beim knappen 2:1, das Lurnfeld wieder ins Mittelfeld bringt.

Stimme zum Spiel

Erich Knaller (Trainer Lurnfeld): "Nach dem völlig verpatzten Start war dieses Wochenende Balsam für unsere Seelen, gleich, ob für Spieler, Funktionäre oder mich als Trainer. Jetzt schauen wir, dass wir bis zur Winterpause noch ein paar Plätze gutmachen können, schauen zugleich aber nur von spiel zu Spiel"

Die Besten: Unterwurzacher (Tor) bzw. Urbas, Schwarzenbacher (Tor), Glavic (OM/St.)& Florian Müller (St.)

1. Klasse A: SG Virgental/TSU Virgen – FC Lurnfeld, 1:2 (1:1)

7 Fabio Pargger 1:0

9 Daniel Urbas 1:1

57 Daniel Urbas 1:2

