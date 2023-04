Herbe Klatsche! Virgen geht zum Frühjahrsauftakt in Ainet unter

Details Montag, 03. April 2023 15:59

Am ersten Tag des Aprils rollten auch auf den Fußballplätzen im westlichen Teil Kärntens und Osttirol wieder die Kugeln – die erste Frühjahrsrunde wurde an diesem Wochenende ausgespielt. Dort kam es in der 1. Klasse A zu einem Osttirol-Derby zwischen der TSU Ainet und der SG Virgental/TSU Virgen. Vor dem Spiel war Ainet mit 13 Punkten im Tabellenkeller angesiedelt, während Virgen mit 19 Zählern am achten Platz rangierte. Sieht man sich dann das Ergebnis von 8:0 für die schlechter platzierten Aineter an, würde man zuerst an einen Aprilscherz denken. So war dem aber nicht, die Truppe aus dem Virgental ging tatsächlich kläglich unter.

Drei Defensivfehler – drei Treffer

Als am Samstagnachmittag um 15 Uhr das Match angepfiffen wurde, hatten sich ungefähr 150 Zuseher am Fußballplatz in Ainet eingefunden. Im Hinspiel konnte Virgen früh treffen und auf die Siegerstraße einbiegen, in diesem Rückspiel sah es aber ganz anders aus. Nach 13 Minuten war es die Heimmannschaft aus Ainet, die den ersten Treffer des Nachmittags erzielte. Einen Fehler in der Defensive der Gäste konnte Chirawat Kareerat ausnutzen und früh zum 1:0 einschieben. Virgen war dadurch sichtlich verunsichert und so passierten immer mehr Fehler hinten, die schließlich nach 27 Minuten schon einen Rückstand von 0:4 zur Folge hatten. Mathias Jost, Manuel Herscheg und Chirawat Kareerat mit seinem zweiten Streich schenkten den Gästen die Treffer ein. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Gleiches Bild in Hälfte zwei

Trotz einer saftigen Halbzeitansprach von Virgen-Coach Andreas Steiger startete die zweite Hälfte gleich wie die erste, nämlich mit einem Gegentreffer, den Chirawat Kareerat aus elf Metern erzielte. Sichtlich gezeichnet von diesem hohen Rückstand kannte man der Gastmannschaft nach diesem Treffer an, die Freude am Spiel verloren zu haben. Gekrönt wurde dies dann auch noch von einem Eigentor vom Gastakteur Daniel Steiner und zwei weiteren Treffern von Ainet durch Michael Ortner und Vasile-Laurentiu Nemes in den Schlussminuten. So war nach 90 Minuten schließlich ein desaströses 0:8 aus Virgner Sicht auf der Anzeigetafel zu sehen. Nach dieser Niederlage fällt man in der Tabelle auf den neunten Rang zurück. Die TSU Ainet kann sich freuen: ein gelungener Einstand in die Rückrunde, der dem Team ein wenig Luft auf die Abstiegsränge verleiht.

Andreas Steiger, Tranier SG Virgental/TSU Virgen:

„Das war fürchterlich, vor allem die Defensivleistung. Drei Eigenfehler und es stand schon 3:0, sowas habe ich noch nie gesehen. Nach dem 5:0 haben meine Männer dann aufgegeben. Zu allem Überfluss hat unser Verteidiger dann auch noch ein Weltklasse-Eigentor perfekt ins lange Eck gesetzt. Wären diese ganzen Eigenfehler nicht passiert, würde es ganz anders aussehen. Zwar hört sich das bei einem 8:0-Debakel blöd an, aber normalerweise müssten wir in der ersten Halbzeit nach drei Topchancen eigentlich führen. Hoffentlich können wir das schnell verdauen.“

Chance auf Wiedergutmachung besteht für die SG Virgental bereits nächste Woche, wenn im nächsten Osttirol-Duell der SV Tristach gefordert wird. Die TSU Ainet hofft den Schwung des Kantersieges in die kommende Partie gegen den FC Sillian mitnehmen zu können.

