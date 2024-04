Seeboden behält die Oberhand: Knapper 3:2-Sieg gegen Tristach

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 21:18

Das Fußballmatch zwischen dem SV Tristach und dem SV Seeboden am Millstättersee in der 1. Klasse A versprach eine spannende Begegnung zwischen zwei Teams mit unterschiedlichen Ambitionen. Während Seeboden für die Tabellenführung spielte, um den Patzer gegen Kötschach wieder auszubessern, kämpfte Tristach als Vorletzter darum, sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Am Ende lachte der SV Seeboden, der sich mit 3:2 in diesem Duell durchsetzen konnte.

Seeboden trifft, Tristach kontert

Das Spiel begann mit erhöhtem Druck der Gäste, wobei beide Mannschaften ihre Chancen suchten und Tristach vor allem durch Kontersituationen gefährlich wurde. Doch es war trotzdem der Ligaprimus aus Seeboden, der in der 36. Minute die Führung erzielte, als Kristian Rozman mit einem präzisen Schuss das Netz zum Zittern brachte. Nach der Halbzeitpause kam Tristach mit erhöhtem Druck aus der Kabine und wurde in der 47. Minute belohnt, als Kevin Köffler den Ausgleichstreffer erzielte. Das Spiel war nun plötzlich wieder offen und beide Teams kämpften hart um die Führung.

Die Gäste holen sich mit zwei weiteren Treffern den Dreier

In der 70. Minute gelang es Seeboden jedoch erneut, in Führung zu gehen, als Seid Zukic den Ball über die Linie drückte. Tristach versuchte alles, um sich zurückzukämpfen, aber Seeboden blieb gefährlich und erhöhte in der 83. Minute durch Jan Erik Tscheru auf 3:1. Als es schien, als würde Seeboden das Spiel kontrollieren, zeigte Tristach Kampfgeist und verkürzte in der 86. Minute durch Lukas Bundschuh auf 2:3. Doch trotz einer energischen Schlussoffensive gelang es Tristach nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Seeboden hatte das Match unter Kontrolle und ließ hinten nichts mehr zu. Das Spiel endete somit mit einem knappen 3:2-Sieg für den SV Seeboden, der damit weiterhin die Tabelle anführt, jedoch mit einem Spiel mehr als der Verfolger Sillian. Tristach hingegen bleibt auf dem vorletzten Platz, obwohl sie mit ihrem kämpferischen Einsatz Hoffnung auf eine bessere Zukunft in der Liga geben.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden:

„Von Beginn an waren wir das klar spielbestimmende Team. Wir ließen einige Chancen aus und Tristach spielte viel auf Konter. Dennoch schafften wir es den Sieg in der zweiten Halbzeit heimzuschaukeln – das späte 2:3 brachte uns auch keine Gefahr mehr ein. Alles in allem ein verdienter Sieg gegen eine ambitionierte Tristacher Mannschaft.“

Die kommenden Aufgaben für die beiden Mannschaften lauten wie folgt: Der SV Seeboden bekommt es erneut mit einem Osttiroler Team zu tun. Auf sie wartet ein Duell gegen Oberlienz. Tristach muss am nächsten Samstag ins Virgental zur SG Virgen/Prägraten reisen.

