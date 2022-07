SV Arnoldstein schlägt SV Malta zum Auftakt!

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 22:46

Die erste Runde der Saison ist vorüber und somit wurden auch die ersten Punkte vergeben. Der SV Malta kann bisher noch keinen Zähler auf seinem Konto verbuchen und auch der Torerfolg blieb noch aus. Nach der 0:6 Niederlage im KFV Cup zuhause gegen Radenthein gingen die Maltataler auch gegen den SV Arnoldstein leer aus.

Bereits unter der Woche im Cup konnte Malta nicht überzeugen und ging sang- und klanglos mit 0:6 zuhause gegen die Unterligisten aus Radenthein unter. Auch drei Tage später, zum Ligaauftakt, konnten die Maltataler noch nicht netzen. Der SV Arnoldstein kann dagegen sehr zufrieden mit diesem Saisonstart sein. Vor gut 100 Zuschauern feierten die Aufsteiger aus der 2. Klasse ein gelungenes Debüt in der diesjährigen Erstklassigkeit. Nach einer relativ ausgeglichen ersten Hälfte gelang kurz nach Beginn der zweiten Hälfte der Treffer durch Roman Binter. Die Gäste fanden wenig Ansatz und hätten durchaus noch zwei oder drei Dinger kassieren können. Arnoldstein stand gut hinten und brachte durch die defensive und auch offensive Leistung die drei Punkte über die 90 Minuten, denn der Treffer in der 47. Minute blieb der Einzige in diesem Spiel.

Markus Stranner, Trainer SV Malta:

„Arnoldstein hat eine sehr gute Mannschaft und hat sich diese drei Punkte redlich verdient. Wir kamen gegen die Gailtaler zu relativ wenigen Chancen. In der ersten Hälfte konnten wir noch gut mit ihnen mithalten, doch gleich nach der Halbzeitpause war der Bann dann gebrochen. Es hätten gut noch zwei oder drei Tore für die Hausherren werden können. Nächstes Wochenende heißt’s dann wieder Gas geben für uns. Nachdem uns diese Woche vier Spieler fehlten, sind wir nächsten Samstag wieder komplett und wollen Rothenthurn den Sieg strittig machen.“

Vielleicht gelingt dem SV Malta ja eine Überraschung und ein Punkteerfolg gegen den Titelanwärter Rothenthurn. Eine schwierige Aufgabe wird es allemal. Arnoldstein trifft im Derby auswärts auf den ATUS Nötsch, der in der ersten Runde auch vollends gegen Feffernitz überzeugen konnte.