11 Spieler reichten mit Obmann auf der Bank - klare Sache für Steuerberg in Guttaring

Details Sonntag, 15. Mai 2022 16:25

Mit 0:3 verlor der ATUS KM Bau Guttaring am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Steuerberg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Steuerberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen ATUS Guttaring beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Faktisch nur elf Spieler im Kader

Tomaz Nahtigal nutzte die Chance für SV Steuerberg und beförderte in der zehnten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Guttaring putze eine Ecke nur auf den 20er aus, dort zog Nahtigal direkt ins lange Eck ab. Guttaring glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Steuerberg in die Kabinen. Für das 2:0 von Steuerberg zeichnete Daniel Walder verantwortlich (51.). Er konnte nach einem langen Ball alleine auf den Keeper der Hausherren zulaufen und diesen auch bezwingen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Maximilian Wissounig, als er das 3:0 für den Gast besorgte (70.). Links hatte er zwei Leute überspielt, dann ein Haken nach innen gemacht und schlussendlich vom Fünfer ins Tor eingeschossen. Schlussendlich reklamierte Steuerberg einen Sieg in der Fremde für sich und wies den ATUS KM Bau Guttaring mit 3:0 in die Schranken.

Werner Oberisser, Trainer SV Steuerberg: "Wir haben bereits nach der ersten Hälfte mehr wie verdient geführt und die Führung hätte auch höher ausfallen müssen. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas weniger dominant, hatte aber trotzdem noch sehr gute Chancen neben unseren Toren. Guttaring war an diesem Tag einfach nicht gut. Obwohl wir nur elf Leute zur Verfügung hatten und ich unseren Obmann auf die Bank setzen musste, damit ich zumindest einen Wechselspieler habe."

Die Besten: keiner bzw. Manuel Dolliner (LV)

Am nächsten Wochenende reist der ATUS KM Bau Guttaring zum SV Oberes Metnitztal, gleichzeitig begrüßt der SV Steuerberg den SC Reichenau/Falkert auf heimischer Anlage.

1. Klasse C: ATUS KM Bau Guttaring – SV Steuerberg, 0:3 (0:1)

70 Maximilian Daniel Wissounig 0:3

51 Daniel Walder 0:2

10 Tomaz Nahtigal 0:1