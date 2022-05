SV St. Urban lässt es in Ebental richtig krachen

Details Montag, 16. Mai 2022 06:50

SV St. Urban kam gegen SC Ebental zu einem klaren 4:1-Erfolg. St. Urban erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte SV Naturstein Kogler St. Urban Ebental in die Schranken gewiesen und mit 5:2 gesiegt.

St. Urban gibt erst in Halbzeit zwei Gas

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Der SV St. Urban ging durch Zoran Obrenovic in der 51. Minute in Führung. er verwertete einen Elfmeter sicher. Florian Kraschl erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 53 Minuten auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Rok Pirc, als er nach einem Freistoß volley das 3:0 für St. Urban besorgte (77.). Nik Triler schoss die Kugel zum 1:3 für SC Ebental über die Linie (87.). Kurz darauf traf Sebastian Sonvilla in der Nachspielzeit für SV Naturstein Kogler St. Urban (92.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für SV St. Urban. Man hatte sich gegen Ebental durchgesetzt.

SC Ebental steht mit 13 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Mit nur 21 Treffern stellt die Heimmannschaft den harmlosesten Angriff der 1. Klasse C. Ebental kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Ebental die dritte Pleite am Stück.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und St. Urban rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Sechs Siege, vier Remis und 13 Niederlagen hat SV Naturstein Kogler St. Urban momentan auf dem Konto.

Die Defensivleistung von Ebental lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen St. Urban offenbarte Ebental eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Wochenende reist Ebental zum SC St. Veit, gleichzeitig begrüßt der SV St. Urban den SC Launsdorf auf heimischer Anlage.

1. Klasse C: SC Ebental – SV Naturstein Kogler St. Urban, 1:4 (0:0)

92 Sebastian Sonvilla 1:4

87 Nik Triler 1:3

77 Rok Pirc 0:3

53 Florian Kraschl 0:2

51 Zoran Obrenovic 0:1