Wildes Duell in Steuerberg! Liebenfels gewinnt Sieben-Tore-Partie knapp

Details Montag, 31. Oktober 2022 14:30

In der 1. Klasse C ging es an diesem Wochenende wieder heiß her. Die Fans durften sich über viele interessante Duelle und eine Menge Tore freuen. So auch in der Partie, die am Sonntagvormittag stattfand. Dort standen sich der SV Steuerberg und der GSC Liebenfels gegenüber. Ganze sieben Mal klingelte es am Sportplatz in Steuerberg, wobei die Gäste das bessere Ende fanden. Sie entschieden die Partie mit 4:3 knapp für sich.

Steuerberg gibt frühe Führung her

Die ersten zwanzig Minuten dieser Partie am Sonntagvormittag gehörten den Gastgebern. Schon in der zwölften Spielminute durften die Gastgeber und die Heimfans das erste Mal zum Jubeln ansetzen, als Manuel Egger den Ball im Netz nach einem Alleingang unterbrachte. Dieser frühe Treffer bescherte der Heimmannschaft Schwung, den sie sechs Minuten später erneut in ein Tor umwandeln konnten, diesmal durch Julain Maurer mit einem Traumschuss ins Kreuzeck. In weiterer Folge erwachten die Liebenfelser aber aus dem Tiefschlaf und konnten neun Minuten später den Anschluss wieder herstellen. Raphael Wernig versenkte das Runde im Eckigen für die Gäste. Kurz darauf, in der 35. Minute, zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließ sich Markus Pavic nicht entgehen und er glich zum 2:2 aus.

Liebenfels kommt gut aus der Kabine

Dieser 2:2-Zwischenstand war dann auch das, was nach 45 Minuten auf der Anzeigetafel zu sehen war. Im zweiten Durchgang konnte der GSC Liebenfels dann an die Leistungen der letzten Viertelstunde in Hälfte eins anknüpfen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder klingelte und das geschah dann auch. In der 56. Brachte Erazem Zajc die Gäste das erste Mal in Front, eher in der 69. Spielminute Adnan Fehric noch einen drauflegete. Es sah also sehr gut für die Gäste aus Liebenfels aus, hier einen Dreier mitzunehmen. Daran änderte auch ein später Elfmeter auf Seiten der Steuerberger, den Julian Maurer verwandeln konnte, nichts mehr. Das Spiel endete mit eine 4:3-Erfolg für den GSC Liebenfels, der nach einer verpatzen Anfangsphase ins Spiel zurückkam und es drehte. Damit stehen sie eine Runde vor der Winterpause auf dem fünften Tabellenrang, während Steuerberg den zehnten Rang belegt.

Marko Petricevic, Trainer GSC Liebenfels:

„Die ersten 20 Minuten dieser Partie haben wir eindeutig verschlafen und auch gleich zwei Gegentreffer kassiert. Als wir dann aber aufgewacht sind, hatten wir mehr vom Spiel und setzten uns auch das Ziel, es zu drehen. Dies gelang uns in Hälfte zwei und wir gingen als verdienter Sieger vom Platz, da es auch zum Schluss trotz des Anschlusstreffers nicht mehr gefährlich wurde. Mit der Punkteausbeute in der laufenden Saison bin ich zufrieden, obwohl wir einige schon leichtfertig hergegeben haben.“

In der letzten Runde vor der Winterpause trifft der GSC Liebenfels in einem Heimspiel auf den SV St. Urban. Der SV Steuerberg geht nochmal auswärts beim HSV Klagenfurt auf Punktejagd.