Eisenkappel gewinnt gegen Haimburg & Globasnitz!

Details Montag, 14. September 2020 03:24

Zweimal trat der FC Eisenkappel binnen nicht einmal 40 Stunden in der Fremde an. Am Freitag mühte er sich zu einem 2:1 beim SV Haimburg und am Sonntag blieb die Truppe von Bernhard Starz beim SC Globasnitz mit 5:3 erfolgreich.

„Extrem zach“ gegen Haimburg

Eisenkappel hatte auf dem kleinen Platz von Haimburg große Probleme und musste durch Robert Gradisnik (10.) einen schnellen Rückstand hinnehmen. Haimburg spielte eine ausgezeichnete Partie gegen die Gäste runter und sah lange wenn nicht als Sieger, dann doch als jemand der einen Punkt erkämpft aus. Vor der Pause gelang dann doch Tine Tramte der Ausgleich.

Nach der Pause änderte sich nichts. Haimburg wusste den Heimvorteil zu nützen, aber es gelang der Truppe der von Erwin Scheucher ausgezeichnet eingestellten Truppe kein Treffer mehr. Dafür aber Eisenkappel im Stile eines Titelanwärters, der auch die engen Partien gewinnt. Florian Opietnik war in der 89. Minute da und Bernhard Starz fiel der Seebergsattel vom Herzen: „Das war extrem zach.“

Immer die richtige Antwort zur richtigen Zeit gegen Globasnitz

Am Sonntagvormittag stand die Elf schon wieder Habacht- diesmal in Globasnitz. Es war kein Schongang möglich, auch wenn Eisenkappel bald mit 2:0 führte (Stefan Opietnik & David Smrtnik) hatte Globasnitz-Trainer Albin Dlobst immer noch genügend Pfeile im Köcher, die er in der Pause einwechselte.

In der 2. Hälfte entwickelte sich ein Ping-Pong-Spiel im Fußball, wo immer Globasnitz traf und Eisenkappel sofort wieder den alten Vorsprung herstellte. Mario Hutter in der 60. (FE) beantwortete Stefan Opietnik in der 63. Minute. Daniel Fratschko brachte Globasnitz auf 2:3 heran (85.)- Florian Opietnik beantwortete das drei Minuten später mit dem 2:4. Globasnitz gab immer noch nicht auf, erzwang das Eigentor von Toni Smrtnik zum erneuten Anschlusstreffer (89.)- aber wieder 3 Minuten später gab es postwendend das 3:5 durch Florian Opietnik und damit die Entscheidung. Ein dramatisches Unterhausspiel fand so mit einem 5:3-Sieg von Eisenkappel sein Ende.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): „Die erste Hälfte war taktisch hervorragend. Der Knackpunkt war wohl das 2:0 für uns. Danach holte Globasnitz immer auf, aber wir hatten trotz einsetzender Müdigkeit die perfekte Antwort.“

Die Besten: Keiner bzw. Florian Opietnik (St.) Stefan Opietnik (ZM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten