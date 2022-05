"Goldene Punkte" für Maria Rojach - Sieg gegen Spitzenteam Tainach

Details Sonntag, 15. Mai 2022 16:19

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der Sportverein Tainach gegen den SV Maria Rojach kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 2:3-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Maria Rojach wuchs über sich hinaus und fügte Tainach eine Pleite zu. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Tainach denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Über den Kampf zum Sieg

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der 53. Minute sahen die 100 Besucher das 1:0 für SV Maria Rojach. Daniel Mattl wurde an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht und Schiedsrichter Fischer entschied auf Elfmeter, welchen Pascal Mörtl zum 1:0 verwertete. Philipp Sticker erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 56 Minuten auf 2:0, indem er nach einem langen Ball und idealer Annahme im zweiten Versuch Sieger gegen den Keeper der Gäste blieb. Stefan Opietnik verkürzte für den Sportverein Tainach später in der 68. Minute auf 1:2. Die heimische Defensive verschätze einen langen Ball, der Torwart stieß mit einem eigenen Spieler zusammen und Opietnik ohne Probleme ins leere Tor. Sticker schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (69.). Wiesenbauer mit der Vorlage für Sticker, bei der er eiskalt Sieger im Duell mit dem Keeper blieb. Kurz vor Ultimo war noch Martin Sertschnigg zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SV Tainach verantwortlich (84.). Er verwertete nach einem Eckball per Kopf und ließ die Heimelf nochmals hoffen. Schließlich sprang für Maria Rojach gegen den SV Tainach ein Dreier heraus.

Reinhard Puggl, Trainer SV Maria Rojach: "Es war heute eine starke kämpferische Teamleistung und wir haben das Spiel auch über den Kampf gewonnen. Der Gegner hatte zwar die besseren Einzelspieler, am Ende sind diese Punkte für uns im Abstiegskampf aber Gold wert."

Die Besten: Darko Babic (MF) bzw. Philipp Sticker (RF), Nejc Rozej (DM)

Am kommenden Wochenende ist Maria Rojach in der Fremde beim SV Lavamünd gefordert. Tainach hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 26.05.2022 gegen den SV Eitweg.

1. Klasse D: SV Maria Rojach – Sportverein Tainach, 3:2 (0:0)

84 Martin Sertschnigg 3:2

69 Philipp Sticker 3:1

68 Stefan Opietnik 2:1

56 Philipp Sticker 2:0

53 Pascal Robert Moertl 1:0