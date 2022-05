St. Margareten erkämpft sich gegen Titelanwärter Sittersdorf einen Punkt

Details Samstag, 21. Mai 2022 11:18

Im Spiel SV ASKÖ Sittersdorf gegen St. Margareten/R. trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Es war das 13. Spiel in Folge, in dem die Rosentaler ungeschlagen blieben.

Alle Tore in der ersten Halbzeit

Matthias Korenjak brachte sein Team in der fünften Minute nach einem schweren Patzer der Heimelf nach vorn. Bereits in der elften Minute erhöhte Philipp Mocnik den Vorsprung von SV St. Margareten/Ros. auf 2:0. Joze Kumprej schlug doppelt zu und glich damit für SV Sittersdorf aus (11./29.) Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurden enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich Sittersdorf und St. Margareten/R. remis.

Die Trendkurve von SV ASKÖ Sittersdorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den zweiten Platz in der Tabelle ein.

Nach 25 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für St. Margareten 45 Zähler zu Buche.

17 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SV Sittersdorf momentan auf dem Konto. Zu sechs Siegen hintereinander reichte es für SV St. Margareten/Ros. zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber vom Gast fortgesetzt und auf 13 Spiele erhöht. Elf Spiele ist es her, dass Sittersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Mittwoch muss der SV ASKÖ Sittersdorf bei der DSG Ferlach ran, zeitgleich wird St. Margareten/R. vom SK Kühnsdorf/Klopeinersee in Empfang genommen.

1. Klasse D: SV ASKÖ Sittersdorf – SV St. Margareten/Ros, 2:2 (2:2)

29 Joze Kumprej 2:2

11 Joze Kumprej 1:2

11 Philipp Karl Mocnik 0:2

5 Matthias Korenjak 0:1