Eitweg kann nach Sieg in St. Margarethen etwas durchatmen

Details Montag, 23. Mai 2022 06:40

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Eitweg mit 2:1 gegen St. Margarethen für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Gäste wissen, was sie wollen

In der 31. Minute erzielte Tobias Alexander Joham das 1:0 für SV Eitweg. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld kam ein Ball in die Tiefe zu Joham und er traf in Bedrägnis zur Führung der Gäste. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams auch in die Halbzeitpause.

Anschluss kam zu spät

In der 87. Minute überwand der SV Eitweg die Abwehr von St. Margarethen erneut und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Mehmedovic setzte sich auf der Seite gut durch und den folgenden Querpass verlängerte Dörflinger eiskalt zum 0:2. Kurz darauf traf Jakob Schmeisser in der Nachspielzeit für den ASV St. Margarethen/Lav. (92.) nach einem Gestocher zum 1:2-Anschluss, doch kam dieses Treffer letztlich zu spät. Letzten Endes ging der SV Eitweg im Duell mit dem Heimteam als Sieger hervor und hat nun wieder bessere Karten, den Klassenerhalt zu fixieren.

Renè Perchtold, Sportlicher Leiter SV Eitweg: "Wir sind klarerweise zufrieden mit dem Spiel und dem Sieg. Wir haben die Punkte dringend gebraucht. Jetzt sieht es mit Blick auf den Abstegskampf wieder besser aus."

Die Besten: Keiner bzw. Pascal Dörflinger (LM), Tobias Joham (ST)

Nächsten Donnerstag gastiert der ASV St. Margarethen/Lav. beim SV Raika Griffen Rast, der SV Eitweg empfängt zeitgleich den Sportverein Tainach.

1. Klasse D: ASV St. Margarethen/Lav. – SV Eitweg, 1:2 (0:1)

92 Jakob Peter Schmeisser 1:2

87 Pascal Doerflinger 0:2

31 Tobias Alexander Joham 0:1